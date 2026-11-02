Почти 300 ракет Ruta в месяц: Destinus увеличила объемы производства и представила более мощную версию Block 2

Adv

О масштабах производства компания Destinus сообщила в пресс-релизе от 29 октября. Компания уже изготовила 1750 ракет Ruta Block 1, а ее текущий месячный выпуск приблизился к 300 единицам. В интервью Reuters руководитель Destinus Михаил Кокорич также подтвердил начало производства ракет Ruta Block 2, рассчитанных на поражение целей на расстоянии более 700 километров.

От опытных образцов до сотен ракет ежемесячно

Еще недавно Ruta воспринималась прежде всего как перспективная европейская разработка, которую планировали масштабировать для нужд Украины. Теперь производитель обнародовал конкретные показатели серийного производства.

По словам директора по производству и цепочкам поставок Destinus Сидни Берндта, главная сложность заключается не только в том, чтобы создать ракету, которая успешно летает. Необходимо организовать производство так, чтобы сотни готовых изделий соответствовали одинаковым техническим стандартам.

Для этого компания развивает собственное производство корпусов, систем наведения, бортовой электроники и двигателей. Такой подход снижает зависимость от внешних поставщиков и позволяет лучше контролировать темпы выпуска.

По данным Destinus, 1750 единиц относятся именно к Ruta Block 1. Новую модификацию Block 2 компания только начала производить, поэтому относить к ней показатель почти 300 ракет в месяц пока некорректно.

Как ранее сообщал "Милитари 24", европейские производители все больше ориентируются на массовое производство относительно недорогих ракет дальнего действия. Но для этого нужны не только производственные линии, но и стабильные поставки ключевых компонентов.

Ruta Block 2 получила дальность более 700 километров

Базовая версия Block 1, по данным Destinus, имеет дальность более 300 километров и боевую нагрузку до 150 килограммов. Она предназначена для высокоточных ударов по стационарным военным объектам, в частности в условиях противодействия спутниковой навигации.

У Ruta Block 2 заявленная дальность превышает 700 километров, а масса полезной нагрузки увеличена до 250 килограммов.

Изменения коснулись и конструкции ракеты. Block 2 получила корпус коробчатой формы и складное крыло, благодаря чему ее можно хранить, транспортировать и запускать из одного транспортно-пускового контейнера. Для предыдущей версии использовалась открытая пусковая направляющая со стартовыми ускорителями.

Контейнерное размещение упрощает транспортировку и хранение ракет, а также позволяет создавать более компактные пусковые системы. Впрочем, количество ракет на одной машине и характеристики будущих пусковых установок производитель пока не уточняет.

Ранее "Милитари 24" писал о подготовке Ruta Block 2 к серийному производству. Тогда разработчик сообщал о летных испытаниях, а теперь подтвердил начало выпуска новой модификации.

Destinus изготовила тысячный турбореактивный двигатель

Одним из главных ограничений для массового производства небольших крылатых ракет остается доступность турбореактивных двигателей. Destinus решила часть этой проблемы, создав собственный двигатель T150 с тягой примерно 1,5 килоньютона.

В июне 2026 года компания сообщила об изготовлении тысячного T150 на предприятии в Нидерландах. Двигатели применяются в семействе Ruta, а также поставляются другим производителям вооружения.

По словам Михаила Кокорича, уже в 2027 году Destinus рассчитывает удовлетворить спрос на турбореактивные двигатели этого класса в Европе, в частности для украинских заказчиков. Но это прогноз компании, а не уже устраненный дефицит.

Как пояснил "Милитари 24" военный эксперт Павел Нарожный, встроенный в корпус двигатель Ruta определяет особенности её компоновки. Наличие собственного серийного двигателя становится важным условием для дальнейшего расширения производства.

Destinus также заявляет, что ее производственная цепочка построена без использования китайских компонентов. По словам Кокорича, сотрудничество с китайскими поставщиками могло бы удешевить и ускорить производство, однако компания выбрала другую компонентную базу. Независимой проверки всей цепочки поставок производитель не обнародовал.

Почему для Украины важны не только ракеты

Ruta Block 1 уже применяется Силами обороны Украины. О боевом использовании ракеты стало публично известно в 2025 году.

В то же время наращивание производства открывает возможности не только для увеличения количества ударов. При наличии сотен ракет необходимо организовать их хранение, транспортировку, техническое обслуживание и обеспечение данными о целях.

Именно эти вопросы Кокорич называет следующим вызовом для европейских армий. По его оценке, промышленность постепенно переходит от проблемы изготовления ракет к проблеме их массового применения.

Для Украины не менее важной остается возможность получать двигатели для собственных дальнобойных разработок, ведь зависимость от импортных силовых установок ограничивает темпы производства реактивных беспилотников и крылатых ракет.

Destinus продолжает разработку дальнейшей модификации Ruta Block 3. Как ранее сообщал "Милитари 24", компания рассчитывает увеличить ее дальность до более чем 2000 километров.

Однако Block 3 пока остается перспективной разработкой. Ближайшие результаты производственной программы Destinus связаны с двумя другими моделями: серийной Ruta Block 1, которую уже выпускают сотнями, и более мощной Block 2, производство которой только началось.