Представители компании раскрыли журналистам "Оборонки" новые подробности во время выставки MSPO 2026 в Польше. Согласно заявленным характеристикам, Ruta Block 3 будет иметь дальность более 2000 километров и сможет нести боевую часть массой до 250 килограммов.

Ruta Block 3 получит дальность более 2000 километров

Новая ракета будет иметь фюзеляж длиной около 7 метров. Ее крейсерская скорость будет дозвуковой и составит от 700 до 900 километров в час, а силовая установка будет использовать турбореактивные двигатели T200, T450 или T220 собственного производства Destinus.

Одной из ключевых заявленных особенностей Ruta Block 3 является дальность. Компания говорит о более чем 2000 километров, что выводит систему в отдельную категорию среди европейских дальнобойных средств поражения.

Для Украины появление таких систем также представляет особый интерес, ведь Destinus уже разрабатывает целое семейство дальнобойных средств, часть которого проходит испытания и, по заявлениям компании, уже используется Силами обороны.

На фоне развития украинского дальнобойного вооружения это выглядит особенно интересно. "Милитари 24" ранее рассказывал об украинских баллистических ракетах и перспективах их появления, а также о том, как Украина наращивает собственные возможности по созданию дальнобойных систем.

Ракету будут запускать из контейнера

Ruta Block 3 рассчитана на запуск из стандартного 40-футового ISO-контейнера. Так как наземная инфраструктура запуска унифицирована, развертывание системы упрощено.

По замыслу Destinus, ракета должна занять нишу дальнобойных европейских средств с дальностью от 2000 километров, которые можно будет производить без американских экспортных ограничений ITAR.

Впрочем, до появления готовой системы еще далеко. В компании сообщили, что первые летные испытания Ruta Block 3 планируют провести в 2027 году, поэтому заявленные характеристики пока следует воспринимать именно как параметры перспективной разработки, а не как подтвержденные результаты испытаний.

Ruta Block 2 уже ближе к серийному производству

Параллельно Destinus работает над предварительной версией ракеты. Ruta Block 2 имеет боевую часть аналогичной массы – около 250 килограммов, однако ее заявленная дальность превышает 700 километров, а максимальная скорость составляет около 600–700 километров в час.

В отличие от Block 3, предварительная версия использует один турбореактивный двигатель T150. По словам представителей Destinus, Ruta Block 2 находится на заключительной стадии испытаний, после чего компания планирует перейти к серийному производству.

Разработчик также сообщал о завершении летных испытаний Ruta Block 2 в апреле 2026 года. Первая версия Ruta, по данным компании, уже используется Силами обороны Украины.

Kryla должна действовать массированным ударом

Отдельно на выставке MSPO 2026 компания Destinus представила систему Kryla, которую компания рассматривает как более компактное средство дальнего поражения.

Kryla оснащена турбореактивным двигателем T70 и, согласно заявленным характеристикам, способна доставлять боевую часть массой 50 килограммов на расстояние свыше 800 километров. Скорость аппарата должна составлять около 700–800 километров в час.

Ее концепция отличается от Ruta. Kryla создается с расчетом на массовое применение для перенасыщения противовоздушной обороны противника. При этом система может запускаться из более компактного 20-футового контейнера или транспортироваться самолетом на стандартных поддонах 463L.

Особый акцент Destinus делает на возможностях объединения аппаратов в Mesh-сеть, благодаря которой они могут обмениваться данными во время полета. Компания заявляет, что это позволяет координировать действия нескольких аппаратов и синхронизировать их применение.

Навигация должна работать даже без GPS

Ruta и Kryla также получают общие подходы к навигации. По данным Destinus, системы сочетают инерциальную навигацию, спутниковые сигналы и визуальную систему ориентации, которая должна помогать аппаратам держать курс в условиях подавления спутниковой навигации.

Для заключительного этапа полета заявлена электронно-оптическая и инфракрасная система наведения с алгоритмами искусственного интеллекта. Производитель также предусматривает различные типы боевых частей в зависимости от назначения системы.

Пока что все эти характеристики являются заявлениями разработчика, а для Ruta Block 3 главная проверка еще впереди. Если запланированные летные испытания в 2027 году пройдут по графику, тогда станет ясно, насколько заявленные дальность более 2000 километров и другие параметры соответствуют реальным возможностям ракеты.