Нові подробиці представники компанії розкрили журналістам "Оборонки" під час виставки MSPO 2026 у Польщі. За заявленими характеристиками, Ruta Block 3 матиме дальність понад 2000 кілометрів і зможе нести бойову частину масою до 250 кілограмів.

Ruta Block 3 отримає дальність понад 2000 кілометрів

Нова ракета матиме фюзеляж завдовжки близько 7 метрів. Її крейсерська швидкість буде дозвуковою і становитиме від 700 до 900 кілометрів на годину, а силова установка використовуватиме турбореактивні двигуни T200, T450 або T220 власного виробництва Destinus.

Однією з ключових заявлених особливостей Ruta Block 3 є дальність. Компанія говорить про понад 2000 кілометрів, що виводить систему в окрему категорію серед європейських далекобійних засобів ураження.

Для України поява таких систем також має окремий інтерес, адже Destinus уже розвиває ціле сімейство далекобійних засобів, частина якого проходить випробування та, за заявами компанії, вже використовується Силами оборони.

На тлі розвитку українського далекобійного озброєння це виглядає особливо цікаво. Мілітарі 24 раніше розповідав про українські балістичні ракети та перспективи їх появи, а також про те, як Україна нарощує власні можливості зі створення далекобійних систем.

Ракету запускатимуть із контейнера

Ruta Block 3 розрахована на запуск зі стандартного 40-футового ISO-контейнера. Такий підхід дозволяє уніфікувати наземну інфраструктуру запуску та спростити розгортання системи.

За задумом Destinus, ракета має закрити нішу далекобійних європейських засобів із дальністю від 2000 кілометрів, які можна буде виробляти без американських експортних обмежень ITAR.

Втім, до появи готової системи ще далеко. У компанії повідомили, що перші льотні випробування Ruta Block 3 планують провести у 2027 році, тому заявлені характеристики поки варто сприймати саме як параметри перспективної розробки, а не як підтверджені результати випробувань.

Ruta Block 2 вже ближча до серійного виробництва

Паралельно Destinus працює над попередньою версією ракети. Ruta Block 2 має бойову частину аналогічної маси, близько 250 кілограмів, однак її заявлена дальність перевищує 700 кілометрів, а максимальна швидкість становить близько 600 - 700 кілометрів на годину.

На відміну від Block 3, попередня версія використовує один турбореактивний двигун T150. За словами представників Destinus, Ruta Block 2 перебуває на фінальній стадії випробувань, після чого компанія планує перейти до серійного виробництва.

Розробник також повідомляв про завершення льотних випробувань Ruta Block 2 у квітні 2026 року. Перша версія Ruta, за даними компанії, вже використовується Силами оборони України.

Kryla має працювати масованим ударом

Окремо на виставці MSPO 2026 Destinus представила систему Kryla, яку компанія розглядає як більш компактний засіб далекого ураження.

Kryla має турбореактивний двигун T70 і, за заявленими характеристиками, здатна доставляти бойову частину масою 50 кілограмів на понад 800 кілометрів. Швидкість апарата має становити близько 700 - 800 кілометрів на годину.

Її концепція відрізняється від Ruta. Kryla створюють з розрахунком на масоване застосування для перенасичення протиповітряної оборони противника. При цьому система може запускатися з компактнішого 20-футового контейнера або транспортуватися літаком на стандартних палетах 463L.

Особливий акцент Destinus робить на можливості об'єднання апаратів у Mesh-мережу, завдяки якій вони можуть обмінюватися даними під час польоту. Компанія заявляє, що це дозволяє координувати дії кількох апаратів і синхронізувати їхнє застосування.

Навігація має працювати навіть без GPS

Ruta та Kryla також отримують спільні підходи до навігації. За даними Destinus, системи поєднують інерціальну навігацію, супутникові сигнали та візуальну систему орієнтації, яка має допомагати апаратам зберігати курс за умов придушення супутникової навігації.

Для кінцевої ділянки польоту заявлена електронно-оптична та інфрачервона система наведення з алгоритмами штучного інтелекту. Виробник також передбачає різні типи бойових частин залежно від призначення системи.

Поки що всі ці характеристики є заявами розробника, а для Ruta Block 3 головна перевірка ще попереду. Якщо заплановані льотні випробування у 2027 році відбудуться за графіком, тоді стане зрозуміло, наскільки заявлені понад 2000 кілометрів дальності та інші параметри відповідають реальним можливостям ракети.