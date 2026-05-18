Военный эксперт, основатель БФ "Реактивная почта" Павел Нарожный заметил 24 Каналу, что RUTA имеет отличия от ракеты "Фламинго". Он разобрал особенности новой украинской разработки.

"RUTA – это крылатая ракета. Она имеет другую компоновку и принципиально отличается от "Фламинго". В чем разница? У RUTA двигатель интегрирован в корпус, у "Фламинго" – вынесен наружу", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс сказал, чем Украина превосходит мир в военных технологиях. По его словам, Европа поражена не одной технологией, а целым комплексом современных военных разработок. Украина одновременно развивает несколько критически важных направлений: беспилотники, крылатые ракеты, а также перспективные баллистические системы и противоракетную оборону. По его мнению, европейским странам стоит активнее перенимать украинский опыт, чтобы быстрее наращивать свои возможности по производству.

В чем разница между RUTA и "Фламинго"?

Павел Нарожный рассказал, что двигатель выносят наружу для того, чтобы можно было ставить их от любых производителей, не меняя конструкцию ракеты. У RUTA интегрированный двигатель, поэтому это более серьезная разработка.

Она изначально рассчитана под конкретные двигатели. Коэффициент полезного действия этой ракеты будет намного больше, потому что она намного лучше сделана с аэродинамической точки зрения. Но она будет стоить значительно дороже, чем "Фламинго",

– подчеркнул он.

Цена "Фламинго" в публичном пространстве не разглашается. Однако когда в Чехии собирали деньги на это вооружение для Украины, то приобрели ракету за более чем 600 тысяч долларов. Ракета RUTA будет стоить примерно миллион, полтора миллиона.

По характеристикам она очень близка к "Фламинго". Но когда говорят о боеголовке 250 килограмм, то я напоминаю, что боеголовка "Фламинго" может быть до тонны, то есть гораздо больше. Соответственно будет гораздо более мощный удар при попадании этой ракеты,

– объяснил военный эксперт.

Обычно в таких ракетах производители не публикуют характеристики, по какому принципу работает навигация. Но ракета должна работать в условиях применения РЭБ, то есть с полным отсутствием систем спутниковой навигации.

Но обычно в таких ракетах стоят системы навигации по рельефу местности. То есть в ней заложена карта местности, она летит, все это снимает инфракрасная камера и анализирует с той карты, которая заложена в ее памяти. Поэтому это немного другая ракета,

– сказал основатель БФ "Реактивная почта".

По его словам, самое главное – это система пуска. У ракеты RUTA – пуск с самолета. Это намного сложнее и намного дороже, чем у "Фламинго".

Нарожный об особенностях ракеты RUTA: смотрите видео

Что известно о ракете RUTA?

18 мая компания Destinus объявила об ускорении разработки RUTA Block 3 – самой мощной ракеты в своей линейке. Ее испытания запланированы на 2027 год. Производство развернут в Нидерландах, Украине и Германии в рамках совместного предприятия Rheinmetall Destinus Strike Systems.

Известно, что ракета RUTA – это крылатая ракета с дальностью 2 тысячи километров. RUTA Block 1 уже серийно изготавливается в Нидерландах. Block 2 сейчас проходит летные испытания в Украине и должна выйти на серийный выпуск в 2026 году. Обещают, что Block 3 существенно откроет новые возможности и выйдет в новый класс дальнобойных ударных систем.

Block 3 будет иметь турбореактивный двигатель Destinus T220 нового поколения, боевую часть класса 250 килограмм и систему автономной навигации, устойчивой к радиоэлектронному подавлению GNSS. Запуск – с контейнерной пусковой установки стандарта ISO, совместимой с наземным, морским и стационарным базированием.

Заметим, что в 2026 году планируют создать совместную компанию Rheinmetall Destinus Strike Systems. Производитель RUTA для Украины вместе с Rheinmetall будет создавать аналог HIMARS и крылатые ракеты. В рамках сотрудничества также будут разрабатывать реактивные снаряды для РСЗО.