Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс на встрече в Брюсселе, где присутствовал 24 Канал, подчеркнул, что Украина демонстрирует высокий уровень в различных направлениях – от дронов до ракетных технологий. Именно поэтому, по его словам, выделить одну ключевую инновацию практически невозможно.

Какие украинские технологии больше всего поражают Европу?

Кубилюс отметил, что Украина одновременно развивает несколько критически важных направлений: беспилотники, крылатые ракеты, а также перспективные баллистические системы и противоракетную оборону. Такой комплексный подход и стал главным фактором, который привлекает внимание европейских партнеров.

Украина поражает всеми своими различными технологиями, поэтому я бы не выделял одну,

– подчеркнул он.

Отдельно еврокомиссар обратил внимание на темпы производства.

Важно! По словам Кубилюса, Россия за год изготовила около 1200 крылатых ракет, тогда как Европа – только до 300. В то же время украинские компании демонстрируют значительно более высокую скорость масштабирования: например, производитель ракет "Фламинго" уже в этом году может достичь показателя в 700 единиц.

Кубилюс подчеркнул, что именно этот разрыв в темпах между Европой и Украиной заставляет пересматривать подходы к оборонной промышленности в ЕС. По его мнению, европейским странам стоит активнее перенимать украинский опыт, чтобы быстрее наращивать собственные производственные возможности и отвечать современным вызовам безопасности.

Как выстраивает свою оборону Европа?