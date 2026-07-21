Українці створили бойового робота з 40-мм гранатометом, який може перевозити 400 кг

Українська компанія DevDroid представила новий наземний роботизований комплекс TW-40, оснащений дистанційно керованим бойовим модулем із 40-мм автоматичним гранатометом. Завдяки модульній конструкції робот може не лише підтримувати піхоту вогнем, а й швидко перетворюватися на логістичну платформу для перевезення вантажів.

Про новинку кореспондентам "Оборонки" розповіли під час закритого заходу Технологічних сил України, де DevDroid вперше продемонструвала комплекс.

Шестиколісна платформа замість гусениць

TW-40 побудований на шестиколісному шасі та призначений для розвідувально-ударних операцій.

Комплекс може оснащуватися автоматичними 40-мм гранатометами Mk-19 або AGL-53. За словами розробників, саме колісну платформу попросили військові.

У DevDroid пояснюють, що така схема краще працює протягом усього року та забезпечує вищу мобільність, ніж аналогічні гусеничні машини.

До півтора кілометра дальності вогню

Автоматичний гранатомет дозволяє уражати цілі на відстані до 1,5 кілометра.

За словами представників компанії, це дає змогу використовувати комплекс як із відкритих, так і із закритих вогневих позицій, зменшуючи ризики для особового складу.

Оператор керує бойовим модулем дистанційно, а сам робот може діяти на значній відстані від людей. Фото Оборонка

До 70 км без підзарядки

Максимальна швидкість TW-40 становить 13 км/год.

Запас ходу досягає 70 кілометрів дорогами з твердим покриттям і близько 50 кілометрів бездоріжжям. Фото Оборонка

Крім того, комплекс може перебувати у режимі очікування до 120 годин, що дозволяє використовувати його для засідок або тривалого спостереження.

За кілька хвилин стає логістичним роботом

Однією з головних особливостей TW-40 є модульна конструкція.

Після демонтажу бойового модуля платформа перетворюється на транспортний роботизований комплекс, здатний перевозити до 400 кілограмів вантажу.

Такий підхід дозволяє одному шасі виконувати різні завдання — від доставки боєприпасів і евакуації спорядження до безпосередньої вогневої підтримки.

Starlink і закупівлі через DOT-Chain

Для керування комплексом DevDroid використовує власну систему Droid Box.

Вона підтримує одразу кілька каналів зв'язку, серед яких Starlink, радіомережі та LTE. Це дозволяє адаптувати систему до різних умов роботи та рівня радіоелектронної протидії.

У компанії також повідомили, що TW-40 уже пройшов кодифікацію. За словами розробників, найближчими тижнями військові зможуть закуповувати комплекс через цифровий маркетплейс DOT-Chain за програмою "є-Бали".

Чому це важливо

Українські виробники дедалі частіше відмовляються від вузькоспеціалізованих наземних роботів на користь універсальних платформ. Наприклад, нещодавно показали робот з двома автоматами Калашникова. А раніше – як важкий безпілотник доставляє НРК-камікадзе. TW-40 демонструє саме такий підхід: одна база може виконувати функції бойового комплексу або логістичного транспортера залежно від встановленого обладнання.

Для підрозділів це означає меншу кількість різних машин, спрощення обслуговування та гнучкіше використання техніки безпосередньо на полі бою. Саме модульність і цифрові системи керування сьогодні стають одним із головних напрямків розвитку українських наземних роботизованих комплексів.