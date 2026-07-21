Новий бойовий модуль представили під час заходу, організованого Технологічними силами України. На презентації побували кореспонденти видання "Оборонка", які ознайомилися з новою розробкою.

Два автомати замість одного

У новій версії "ШАБЛІ К-2" оператор може обирати один із трьох режимів роботи: вести вогонь лише з лівого автомата, лише з правого або одночасно використовувати обидва.

За словами представника Roboneers, така схема дозволяє значно збільшити щільність вогню та забезпечити ефективніше прикриття піхоти на коротких дистанціях.

Фактично модуль виконує роль дистанційно керованої вогневої точки, яка дозволяє вести бій без безпосередньої присутності стрільця під вогнем противника.

Працює через Starlink або кабель

Керування бойовим модулем може здійснюватися як по кабелю, так і через супутниковий інтернет Starlink.

Крім того, "ШАБЛЯ К-2" інтегрується у цифрову систему наземної роботизованої платформи, що дозволяє використовувати її як частину роботизованого комплексу.

Така архітектура дає змогу встановлювати турель на різні носії — від стаціонарних позицій до наземних роботів.

Працює навіть без живлення платформи

Конструктори передбачили кілька варіантів живлення.

Окрім основного джерела енергії від наземного роботизованого комплексу, модуль має власну резервну батарею. Також його можна підключати до зовнішнього акумулятора.

Це дозволяє використовувати "ШАБЛЮ К-2" навіть окремо від роботизованої платформи або швидко переносити її на інший носій.

Три камери для різних завдань

Для спостереження та наведення модуль отримав одразу три оптичні системи.

Ширококутна денна камера використовується для огляду місцевості та пошуку цілей.

Вузькокутна камера забезпечує точне прицілювання під час стрільби.

Окремо встановлений тепловізор, який дозволяє працювати вночі або в умовах поганої видимості.

Чому дистанційні турелі стають новим стандартом

Дистанційно керовані бойові модулі дедалі активніше інтегруються у наземні роботизовані комплекси українського виробництва. Це дозволяє вести вогонь по противнику без ризику для оператора, який може перебувати на безпечній відстані.

Раніше подібні системи найчастіше оснащувалися одним кулеметом або автоматом. Використання двох АК-74 є спробою збільшити вогневу міць без істотного ускладнення конструкції. Водночас ефективність такого рішення залежатиме від практичного ресурсу зброї, стабільності платформи під час стрільби та точності системи наведення, які виробник поки не розкриває.