Хто переміг на дронових змаганнях "Дикі дрони" і які бригади забрали бомбер Vampire

У Трускавці завершилися четверті змагання "Дикі Дрони" – наймасштабніший турнір серед операторів БпЛА Сил оборони України. 19 команд від ЗСУ та Нацгвардії боролися за право називатися кращими пілотами країни.

19–20 травня у Трускавці пройшли четверті за ліком військово-спортивні змагання серед операторів безпілотних авіаційних систем – "Дикі Дрони", повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз події.

Хто виявився найшвидшим у небі і що бригади-переможниці отримали у нагороду?

З моменту заснування у 2024 році захід значно виріс – цього разу до Трускавця приїхали 19 команд від підрозділів Збройних Сил та Національної гвардії України, а також чотири навчальні центри підготовки операторів – в окремому заліку.

Організаторами змагань виступили 93-тя ОМБр "Холодний Яр", ГО "Дика Гонка", навчальний центр "ДОВЖИК" та компанія CAS. Генеральним партнером стала українська технологічно-оборонна компанія SkyFall – розробник важких бомберів Vampire, FPV-дронів Shrike та перехоплювача шахедів P1-SUN. Титульним партнером виступила Vyriy Industries.

Ключова особливість цього року – єдина платформа для всіх учасників. SkyFall надала кожній команді однакові дрони Shrike та Vampire, тож змагання виявили саме майстерність пілотів, а не технологічну перевагу техніки. Дисципліни побудовані на бойовому досвіді: учасники працювали на DJI Mavic, FPV Shrike та важких бомберах Vampire – тих самих засобах, що щодня знищують ворожі цілі на фронті.

Змагання дронів / Фото Олега Соболти

FPV-категорія. Найкращим розрахунком FPV-дронів визнано 47-у окрему механізовану бригаду "Магура" – вона забрала ає три комплекси Vampire. Другий результат показала 71-ша окрема аеромобільна бригада: два комплекси Vampire та особлива відзнака – пілот на псевдо "Монах" став найшвидшим пілотом усього турніру. Третє місце, один комплекс Vampire, – у 4-ї окремої важкої механізованої бригади.

Командний залік. У комплексних вправах на Mavic, Shrike та Vampire першою стала 77-ма окрема аеромобільна механізована бригада, отримавши від RoverTech наземний робототехнічний комплекс "Змій". На другому місці — 115-та окрема механізована бригада із сертифікатом від Vyriy Industries на 500 тисяч гривень. Бронза – у 71-ї ОАеМБр, також із сертифікатом на 500 тисяч від партнерів змагань.

Серед навчальних центрів у обох номінаціях – і FPV, і командних – переміг 155-й навчальний центр "Ятаган".

Паралельно зі змаганнями на майданчику розгорнулася виставка майже півтора десятка виробників озброєння: дрони, НРК, системи Middle та Deep Strike. Для компаній це стало рідкісною нагодою отримати живий зворотний зв'язок від бойових операторів – тих, хто реально застосовує їхню техніку на передовій.

До кінця 2026 року заплановано ще два подібних заходи. Місце та дата не оголошуються з міркувань безпеки.

Один з учасників змагань / Фото Олега Соболти

Чому важливо навчати пілотів?

Компетентність операторів БпЛА стає дедалі критичнішим чинником на фронті. Лише за квітень українські безпілотні комплекси виконали майже 357 тисяч бойових завдань, а під українським вогнем опинилося понад 160,7 тисячі підтверджених цілей. Водночас важливою перевагою залишається розвиток дронів-перехоплювачів – зокрема, безпілотники моделі P1-SUN вже знищили 5 російських БпЛА типу "Гербера", які несли FPV-дрони.

З початку 2026 року активність FPV-ждунів на оптоволоконному керуванні зросла настільки, що українські підрозділи були змушені виділити окремі екіпажі безпілотників виключно для їх пошуку й знищення.