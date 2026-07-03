Військові зможуть замовляти дрони "під себе": у DOT-Chain Defence запустили конструктор

Бойові підрозділи отримали можливість обирати комплектацію безпілотників безпосередньо під час замовлення. Дрони відправлятимуть до бригад уже адаптованими до конкретних завдань і умов на фронті.

Перший бойовий підрозділ уже самостійно налаштував комплектацію ударного безпілотника через новий конструктор на маркетплейсі зброї DOT-Chain Defence, повідомили у Міністерстві оборони України. Функція дозволяє обирати модифікації дрона ще до оформлення замовлення.

До речі Українські ударні дрони F10 перетнули кордон: США отримають партію з 2000 одиниць

Дрон приїде до підрозділу вже готовим

Раніше військові часто самостійно доробляли отримані безпілотники у майстернях. Комплектацію змінювали залежно від місцевості, способів застосування та активності російських засобів радіоелектронної боротьби.

Тепер потрібні параметри можна зазначити ще на етапі замовлення. Виробник збере дрон у вибраній конфігурації та відправить його безпосередньо до бригади.

Конструктор створили на запит самих військових. Він має зменшити навантаження на майстерні та дозволити застосовувати безпілотник одразу після отримання, – директор Агенції оборонних закупівель ДОТ Арсен Жумаділов.

Що можна змінити у дроні

Представник підрозділу під час замовлення бачитиме всі доступні варіанти комплектації конкретної моделі.

Можна буде обрати раму, двигуни, пропелери, камеру, акумулятор і польотний стек – набір електроніки, який відповідає за керування дроном. Також доступними можуть бути різні приймачі управління ELRS, відеопередавачі, антени та плати ініціації.

Набір варіантів залежатиме від можливостей конкретного виробника. Тобто не кожен дрон матиме однакову кількість доступних модифікацій.

Як оформлюватимуть замовлення

Після вибору комплектації представник підрозділу підтверджує замовлення на DOT-Chain Defence. Виробник готує дрон у потрібній версії та відправляє його безпосередньо до бригади.

Агенція оборонних закупівель контролює логістику та оплачує замовлення після доставки. Військовим не потрібно окремо закуповувати компоненти, шукати майстрів і витрачати час на переобладнання вже отриманого безпілотника.

Чому стандартної комплектації недостатньо

Одна й та сама модель дрона може працювати по-різному на різних ділянках фронту. Десь потрібен більший акумулятор, в іншому місці — потужніший відеопередавач або інша частота управління.

Відрізняються також дальність польоту, маса корисного навантаження, рельєф і щільність роботи ворожого РЕБ. Тому універсальна комплектація не завжди відповідає реальним потребам підрозділу.

Конструктор переносить частину цієї адаптації з польової майстерні на виробництво. Військові самі визначають потрібну конфігурацію, а виробник одразу збирає відповідну версію.

Через DOT-Chain Defence вже передали майже пів мільйона засобів

За неповні п'ять місяців 2026 року через DOT-Chain Defence військові отримали близько 485 тисяч безпілотників та іншої техніки загальною вартістю 31,4 мільярда гривень. Середній час від замовлення наявного засобу до його отримання становив дев'ять днів.

За даними Міноборони, 95% дронів, які Агенція оборонних закупівель купує для Сил оборони, виготовлені в Україні. Запуск конструктора має дати виробникам точнішу інформацію про потреби підрозділів, а військовим — більше впливу на комплектацію техніки, яку вони отримують.