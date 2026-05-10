Ворог за цим ганяється: чим унікальні нові дрони, які завдають великої шкоди Росії

Україна активно розвиває виробництво дронів типу "літаюче крило" – зокрема баражуючі боєприпаси Anubis, які важко виявити радарами і які завдають серйозних ударів по ворогу. Водночас головна технологічна битва відбувається у сфері радіолокаційної боротьби.

Авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив 24 Каналу, що у найближчій перспективі на полі бою очікується перехід до керування роями дронів.

Чим особливі Anubis і як вони працюють?

За словами експерта, Anubis – це сімейство баражуючих боєприпасів, натхнене американським бомбардувальником B-2 Spirit. Така форма сама по собі робить дрон складною ціллю для радарів, а наводяться вони за допомогою розвідників типу SHARK. До того ж подібних систем в Україні стає дедалі більше.

Росіянам складно виявляти ці системи, але й вони намагаються зменшити помітність своїх дронів, тому проблема детекції існує з обох боків. Різниця в тому, що ми технологічно та інноваційно попереду – хоча це постійна шахівниця інновацій. До речі, назва Anubis дуже символічна, бо в давньоєгипетської міфології це син Нефтіди та Осіріса, який приймав душі померлих,

– пояснив Криволап.

Наразі Україна зосередилася не лише на далеких ударах, а й на середній дальності, де найщільніша концентрація ППО і РЕБ. До 2022 року Росія була світовим лідером у виробництві РЕБ, але відтоді Україна активно надолужує.

Криволап вважає, що головна проблема в зоні бойового зіткнення – знайти баланс між керованістю дрона і його автономністю: керований дрон можна заглушити РЕБом, а автономний втрачає точність при роботі по рухомих цілях.

"Наступним кроком з обох боків стане інтеграція штучного інтелекту для розпізнавання образів, наведення на ціль і орієнтування по карті. Достатньо додати камеру і блок керування – і дрон стає значно розумнішим. Крім того, майбутнє – за роями дронів, де кожен виконує саме свою функцію. Саме керування роями суттєво підвищить ефективність ударів на середній дальності", – сказав Криволап.

Зверніть увагу! Дрон-камікадзе Anubis, який виробляється спільно американсько-німецько-українським підприємством, обладнаний системою Skynode N для автоматичного наведення без використання GPS, супутниковим зв’язком Starlink та бойовою частиною близько 45 кілограмів. Ключовою перевагою цього дрона є його високий рівень автономності. Завдяки Skynode N безпілотник може самостійно коригувати курс і ціль після підтвердження оператора.

Що ще відомо про нові українські розробки?

Україна випробувала турель зі штучним інтелектом, яка може автономно виявляти та знищувати дрони, зокрема й ті, що працюють на оптоволоконному керуванні. Наразі цю систему вже використовують у більш ніж 10 підрозділах, а надалі її планують масштабувати для посилення ППО.

У Міноборони зазначили, що комплекс здатен самостійно виявляти повітряні цілі, супроводжувати їх і розраховувати траєкторію руху. Після цього оператору потрібно лише підтвердити ураження одним натисканням кнопки.