В Україні презентували морський БпЛА MOBIDIK із дальністю до 1400 кілометрів

Українська компанія "Аварід" представила новий морський безпілотник. Він може оснащуватися іншими далекобійними БпЛА та ракето-дронами.

Про це повідомив керівник підприємства "Аварід", передає "Мілітарний".

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Що відомо про новий морський БпЛА?

На українсько-нордичній конференції DIH Naval Forge 2026 було представлено новий морський дрон MOBIDIK, який має 6 модифікацій та невдовзі виконуватиме бойові завдання.

Дрон здатний працювати автономно до 120 годин, має дальність ходу до 1400 кілометрів і розвиває швидкість до 65 кілометрів за годину. Також він зберігає морехідність за умов хвиль висотою до 1,2 метра.

Які існують версії цього БпЛА:

MD-1 – передбачає використання 5 БпЛА-перехоплювачів літакового типу для формування морського рубежу ППО;

MD-2 має подібне призначення, однак оснащується вже 8 перехоплювачами;

MD-3 передбачає інтеграцію ударних дронів середньої дальності MORRIGAN власного виробництва для ураження кораблів;

MD-4 є платформою для запуску реактивного ударного БпЛА, призначеного для ураження високопріоритетних цілей;

MD-5 оснащений кулеметно-ракетним озброєнням і призначений для ураження повітряних та надводних цілей. Зокрема, він може нести дві ракети Р-73, AIM-9 або їхні аналоги, а також бойовий модуль із великокаліберним кулеметом Browning M2;

MD-6 є штурмовою платформою, що одночасно несе ударні FPV-дрони та оснащена бойовою частиною масою 300 кг для ураження великих надводних цілей і припортової інфраструктури.

Також компанія вже завершила розробку морських безпілотників і тепер переходить до етапу їх кодифікації та запуску серійного виробництва.

Інші новини про українські дрони

Українські FPV-дрони нового покоління вже працюють по ближній і середній логістиці росіян на значній глибині. За першими результатами застосування, вони можуть уражати цілі за десятки кілометрів, а російські засоби РЕБ поки не здатні ефективно їм протидіяти.

Україна створила надвеликий підводний дрон Sea Trident ST-1000. Він здатен долати понад 3700 кілометрів і переносити до тонни вибухівки.

Виробником нового дрона є українська компанія Global Mark. Раніше вона була відома насамперед безпілотниками та потужними системами радіоелектронної боротьби (РЕБ).