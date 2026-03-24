Автономні дрони зі штучним інтелектом стають новим етапом розвитку сучасної війни. Вони здатні виконувати завдання без постійного контролю людини та самостійно ухвалювати рішення.

Такі технології несуть серйозні ризики та змінюють правила гри на полі бою. Про це пише Defense Express.

Що відомо про новітні дрони?

Автономні безпілотники зі штучним інтелектом поступово переходять із концепту в реальне застосування на полі бою. Йдеться про системи, які можуть діяти без прямого керування оператором, аналізувати ситуацію та самостійно виконувати місії.

За словами експертів, розвиток таких технологій є частиною глобального тренду – автоматизації війни. Сучасні армії активно інвестують у подібні рішення, адже вони дозволяють підвищити ефективність бойових дій і зменшити ризики для військових.

Водночас уже зараз фіксуються випадки використання напівавтономних або повністю автономних дронів у війні проти України.

Головна особливість таких дронів – використання алгоритмів штучного інтелекту, які дозволяють їм аналізувати дані з камер, сенсорів і навігаційних систем у реальному часі. Завдяки цьому безпілотники можуть самостійно розпізнавати цілі, прокладати маршрут і коригувати поведінку під час виконання місії. У деяких випадках вони навіть здатні адаптуватися до змін обстановки без втручання людини.

Окремий напрям – так звані "рої дронів", коли група безпілотників працює як єдина система. Вони обмінюються даними та координують дії між собою, що значно ускладнює їхнє перехоплення.

Водночас більшість сучасних бойових дронів поки що залишаються частково залежними від людини, яка підтверджує атаку або коригує дії.

Чим вони небезпечні?

Головна небезпека автономних дронів полягає в їхній незалежності від оператора. Якщо звичайний БПЛА можна знешкодити шляхом глушіння сигналу, то автономні системи можуть продовжувати виконання місії навіть після втрати зв’язку.

Експерти наголошують, що такі дрони здатні діяти групами, швидко змінювати тактику та уражати цілі з мінімальним втручанням людини. Крім того, існують ризики кібератак: зловмисники можуть намагатися перехопити управління, змінити дані сенсорів або "зламати" алгоритми.

Ще одна проблема – складність ідентифікації цілей. Помилки штучного інтелекту можуть призводити до ударів по неправильних об’єктах.

Щоб протидіяти таким загрозам, розробляються системи радіоелектронної боротьби, які глушать сигнали навігації, а також спеціальні дрони-перехоплювачі. Окрім цього, активно розвиваються технології виявлення, відстеження та фізичного знищення безпілотників.

