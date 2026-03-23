Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що повідомлення про передачу є дезінформацією.
Дивіться також Усе пішло не за планом: експерт із безпеки розкрив, чому Трамп не визнає допомоги України
Чи віддає Україна перехоплювачі?
В Україні спростували інформацію про нібито передачу дронів-перехоплювачів іншим країнам на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. У Міноборони наголошують: жодного послаблення української протиповітряної оборони не відбувалося.
"Флеш" різко відреагував на подібні повідомлення, які почали поширюватися в мережі та окремих медіа.
Ніхто не знімав з бойового чергування дрони-перехоплювачі та не відправляв їх на Близький Схід. Потрібні нам зараз запаси наших перехоплювачів також ніхто не віддавав. Це все повна маячня,
– наголосив він.
За його словами, для військово-політичного керівництва України захист повітряного простору залишається абсолютним пріоритетом.
Водночас Бескрестнов підтвердив, що Україна дійсно співпрацює з міжнародними партнерами у сфері протидії безпілотникам. Однак ця взаємодія не відбувається коштом власної обороноздатності.
"Будь-які заяви про передачу наших систем, які зараз захищають українські міста, не відповідають дійсності. Наші ресурси спрямовані виключно на оборону України", – підкреслив Бескрестнов.
Чому з'явилися такі чутки?
Поширення таких чуток відбулося на тлі інформації про активізацію співпраці України з країнами Близького Сходу. Зокрема, раніше повідомлялося, що українські фахівці можуть допомагати іншим державам у створенні систем захисту від іранських дронів.
Також українські технології боротьби з безпілотниками викликають значний інтерес у світі, адже вони довели свою ефективність у війні проти Росії. На цьому тлі в інформаційному просторі почали з’являтися припущення, що Україна нібито передає власні перехоплювачі за кордон. У Міноборони наголошують – це маніпуляції