Советник министра обороны Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что сообщение о передаче является дезинформацией.
Отдает ли Украина перехватчики?
В Украине опровергли информацию о якобы передаче дронов-перехватчиков другим странам на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. В Минобороны подчеркивают: никакого ослабления украинской противовоздушной обороны не происходило.
"Флеш" резко отреагировал на подобные сообщения, которые начали распространяться в сети и отдельных медиа.
Никто не снимал с боевого дежурства дроны-перехватчики и не отправлял их на Ближний Восток. Нужные нам сейчас запасы наших перехватчиков также никто не отдавал. Это все полный бред,
– подчеркнул он.
По его словам, для военно-политического руководства Украины защита воздушного пространства остается абсолютным приоритетом.
В то же время Бескрестнов подтвердил, что Украина действительно сотрудничает с международными партнерами в сфере противодействия беспилотникам. Однако это взаимодействие не происходит за счет собственной обороноспособности.
"Любые заявления о передаче наших систем, которые сейчас защищают украинские города, не соответствуют действительности. Наши ресурсы направлены исключительно на оборону Украины", – подчеркнул Бескрестнов.
Почему появились такие слухи?
Распространение таких слухов произошло на фоне информации об активизации сотрудничества Украины со странами Ближнего Востока. В частности, ранее сообщалось, что украинские специалисты могут помогать другим государствам в создании систем защиты от иранских дронов.
Также украинские технологии борьбы с беспилотниками вызывают значительный интерес в мире, ведь они доказали свою эффективность в войне против России. На этом фоне в информационном пространстве начали появляться предположения, что Украина якобы передает собственные перехватчики за границу. В Минобороны отмечают – это манипуляции