Оптоволокно для дронів: чому Україна досі критично залежить від імпорту і що з цим роблять

Здорожчання оптоволокна не змусить виробників йти на компроміс із бойовими характеристиками FPV-дронів – навіть якщо це означає вищу ціну для замовника.

Оптоволоконні FPV-дрони – один із ключових інструментів на лінії бойового зіткнення, де довжина лінії управління та стабільність зв'язку напряму впливають на результат бойового застосування. Будь-яке зниження цих параметрів заради здешевлення виробництва – це, фактично, зниження бойової цінності виробу.

Про це 24 Каналу заявили у компанії TechEx, додавши, що Україна суттєво залежить від імпортного оптоволокна, а запуск власного виробництва займе щонайменше півтора-два роки.

Чи доведеться погіршувати характеристики дронів через здорожчання оптоволокна?

У TechEx однозначно відкидають такий сценарій. Для оптоволоконних FPV-систем дальність, стабільність зв'язку та надійність котушки – це не опції, а основа бойової ефективності. Саме тому компанія не розглядає зниження характеристик як спосіб компенсувати зростання собівартості.

Якщо зменшити ці характеристики лише для здешевлення виробництва, такий борт може втратити актуальність для застосування в реальних умовах на лінії бойового зіткнення,

– зазначив представник TechEx.

У пріоритеті залишаються надійність, дальність, стабільність роботи та відповідність реальним потребам Сил оборони України – і жодна з цих позицій не торгується заради короткострокової економії.

Наскільки Україна залежить від імпортного оптоволокна і чи є альтернатива?

TechEx підтверджують, що ринок суттєво залежить від імпортного оптоволокна. Виробництво якісного волокна – складний технологічний процес, що потребує спеціалізованого обладнання, стабільної сировинної бази та кваліфікованих фахівців.

За нашими оцінками, запуск повноцінної виробничої лінії з виходом на стабільну якість може потребувати щонайменше півтора – два роки інтенсивної роботи,

– кажуть у TechEx.

Окремо у компанії наголошують, що проблема не лише у виробництві волокна як такого, а й у доступності якісної сировини та заготовок, які також потерпають від зростаючого попиту. TechEx вже веде переговори з кількома європейськими виробниками, що розглядають або реалізують розширення потужностей. Для компанії принципово важливо розуміти, коли саме вони зможуть вийти на потрібні обсяги зі стабільною якістю.

Як подорожчали дрони на оптоволокні?

Ціни на оптоволоконні FPV-дрони на Brave1 Market зросли вдвічі, досягаючи 66 000-122 000 грн, через здорожчання оптоволокна та тиск на ланцюги постачання.