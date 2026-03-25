У Києві змагалися юні оператори дронів: хто здобув перемогу та якими дронами керували

Фінал змагань дронів Kyiv Drone Racing відбувся в ангарі Національного університету "Київський авіаційний інститут" (КАІ) серед справжніх літаків і гелікоптерів. У змаганнях взяли участь понад 30 студентських команд, які боролися за першість, керуючи дронами SHRIKE.

Змагання юних дронарів стали першим великим студентським турніром цього сезону. Перемогу здобула команда-господар KAІ DRC-1 – вони подолали трасу з понад десятьма перешкодами за рекордні 36,41 секунди. Усі учасники виступали в однакових умовах, використовуючи українські дрони SHRIKE від SkyFall, передає 24 Канал.

Які деталі змагань та хто переміг?

Технічний регламент підготували інструктори Академії SkyFall – сертифікованого навчального центру Міноборони, який вже підготував понад 20 тисяч військових пілотів, техніків та інструкторів для роботи з БПЛА VAMPIRE, SHRIKE та P1-SUN. До суддівства долучилися інструктори та досвідчені військові пілоти, зокрема FPV-пілот із позивним "Джастін" з однієї з найрезультативніших бригад СБС "РАРОГ".

Трійка переможців:

Команда КАІ DRC-1 (Національний університет "КАІ") – 0:36,41.

(Національний університет "КАІ") – 0:36,41. Команда PROFРV (Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ") – 0:41,06.

(Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ") – 0:41,06. Команда KAI DRC-4 (Національний університет "КАІ") – 0:43,96.

Міністерство освіти і науки реалізує комплексну політику підтримки інженерних спеціальностей. Drone racing сьогодні – це не просто спорт, а один із драйверів високотехнологічного розвитку освіти та економіки. Сучасне навчання неможливе без практичного освоєння інженерії та програмування

– зазначив Андрій Вітренко, заступник міністра освіти та науки України.

Саме тому МОН розглядає співпрацю з Академією SkyFall як важливий фундамент для популяризації технологічного спорту та впровадження політики STEM-освіти в Україні, додав заступник міністра.

Зверніть увагу! Змагання ініціював Національний університет "Київський авіаційний інститут" (КАІ) у партнерстві з технологічно-оборонною компанією SkyFall, miltech-виробником LAB418 за підтримки міністерства освіти та науки України.

КАІ є лідером в технологічному спорті серед університетів та коледжів України. Тому для нас було логічно провести змагання з FPV-рейсингу в стінах КАІ і продовжити курс, заданий минулорічною Першою студентською лігою з FPV-перегонів від Академії Skyfall. Там наші команди зайняли всі призові місця окрім першого – тому вибороти перше місце стало нашою локальною задачею на ці змагання,

– заявила ректорка КАІ Ксенія Семенова.

Стратегічна мета КАІ, за її словами, розвиток вишу як дослідницького університету, де студенти залучені до технологічних досліджень і MilTech-індустрії з першого курсу. Саме тому в партнерстві зі SkyFall КАІ готує до відкриття спільну лабораторію радіочастотних технологій. Це буде простір, де студенти вивчатимуть частоти і сигнали на сучасних осцилографах і зможуть реалізувати будь-які власні проєкти, каже Семенова.

Іван, представник технологічно-оборонної компанії SkyFall, зазначив, що сто учасників, які показують високі результати – це свідчення того, що українська індустрія дронів має велике майбутнє:

Результати учасників повинні надихнути ще більше студентів та навчальних закладів розвивати напрямок БПЛА. Так разом ми даємо імпульс формуванню нового покоління українських інженерів та операторів безпілотних систем. Вони будуть важливою частиною нашої безпеки та сильної економіки.

Переможці отримали практичні призи для розвитку навичок пілотування: новітні пульти та FPV-окуляри, паяльні станції й ексклюзивний мерч від бригади "РАРОГ". Крім того, трійка найкращих здобула сертифікати на поглиблений курс керування FPV-перехоплювачем "Шахедів" P1-SUN в Академії SkyFall. Кожна команда також отримала дрон SHRIKE для подальших тренувань у своїх навчальних закладах.

