Які бувають дрони-ждуни та як з ними борються на фронті: пояснив експерт з авіації

У 2026 році дрони-ждуни мають оптоволоконне керування й стали невидимими для радіоелектронної боротьби. Авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснює, чому єдиним захистом залишаються кінетичні засоби та що Україна вже розробляє у відповідь.

Перехід російських операторів з радіоканалу на оптоволоконний зв'язок фактично обнулив цілий клас засобів захисту, які українські екіпажі відпрацьовували роками. Тепер логіка протидії змінюється кардинально – і відповідь на цей виклик шукають як на передовій, так і в конструкторських бюро. Про це мовиться у матеріалі 24 Каналу про відповідь на російських "ждунів".

Чому дрон на оптоволокні – це загроза, проти якої безсилий навіть найсучасніший РЕБ?

Авіаційний експерт і директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський у коментарі 24 Каналу пояснив суть технологічного стрибка: раніше радіоканал не дозволяв дрону опускатися нижче радіогоризонту – і це обмежувало його можливості. Оптоволокно знімає це обмеження повністю: зв'язок стабільний, якісний і – головне – абсолютно "тихий" для будь-яких сенсорів.

Наші всі "сенсори", "чуйки" – вони абсолютно не бачать цього. Не існує такого, що можна поставити на машину засіб РЕБ, і він тебе врятує від цього,

– наголошує Храпчинський.

Поки дрон працює на волокні, він не випромінює жодного радіосигналу. Системи РЕБ та радіоелектронної розвідки просто не мають за що «зачепитися». Щойно противник переходить на радіоканал – він себе демаскує й змушений перебувати поблизу. Але саме в цьому й полягає підступність ждунів: вони чекають на волокні, не підіймаючи шуму.

Два типи загрози. Експерт розрізняє принципово різні сценарії застосування. Перший – наземний ждун, що виставляється вздовж логістичних маршрутів і чекає на проїзд колони чи одиночного автомобіля. Другий – дрон-матка, яка курсує в небі й у потрібний момент відпускає ударний FPV вже на радіоканалі. Ці два типи потребують і різних відповідей: проти наземних найефективнішим є кінетичне знищення, проти маток – складніший комплекс засобів.

Наступна ітерація – маскування. Противник уже думає на крок вперед. За словами Храпчинського, наступний виток розвитку ждунів – зміна їхнього зовнішнього вигляду під природні об'єкти. Дрон-качка на виставці в Польщі здавався жартом, але насправді це демонстрація напрямку: безпілотники маскуватимуть під каміння, пеньки, тварин. Візуальне виявлення, на яке зараз покладаються українські розвідувальні патрулі, стане значно складнішим.

Що може захистити. Єдиним надійним варіантом захисту техніки Храпчинський називає класичну радіолокацію та кінетичні засоби ураження. Дорого, складно – але безальтернативно. Паралельно Україна вже розробляє власні дрони-матки: у зв'язці з FPV така система здатна працювати на відстані понад 150 кілометрів, що принципово змінює логіку застосування й відкриває нові можливості для ударів углиб.

Що відбувається з атаками дронів на фронті?

Ще на початку квітня 2026 року офіцери бригади "Рубіж" фіксували понад 4 тисячі FPV-дронів лише на одному напрямку за місяць. Росіяни паралельно тягнули оптоволокно безпосередньо на позиції й будували радіомости, щоб зберегти керованість безпілотниками після обмеження доступу до Starlink.

На конференції Drone Autonomy 2026 заступник Головнокомандувача ЗСУ бригадний генерал Андрій Лебеденко заявив, що відповіддю на нові загрози має стати повна інтеграція ППО, РЕБ і дронів в єдину автоматизовану систему – від тактичного до командного рівня, де алгоритми та нейромережі аналізуватимуть загрози швидше, ніж людина.