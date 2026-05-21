Ждуни на трасі та в полях: військові 30 ОМБр розповіли, як полюють на російські дрони-засідки

Окремі екіпажі дронів, пішi патрулі зі стрілецькою зброєю і сітки – саме так виглядає полювання на ждунів у 2026 році. Противник виставляє їх цілодобово, і кожна дорога фронту перетворилася на маршрут із невідомим фіналом.

З початку 2026 року активність FPV-ждунів зросла настільки, що українські підрозділи були змушені виділити окремі екіпажі безпілотників виключно для їх пошуку й знищення. Про реальну картину на маршрутах і методи протидії 24 Каналу розповіли у батальйоні безпілотних систем 30-ї окремої механізованої бригади.

До теми РЕБ більше не рятує: як російські дрони-ждуни перетворили кожну дорогу на фронті на пастку

Як ЗСУ полюють на дрони-ждуни і чому сітка ефективніша за камікадзе?

Росіяни виставляють ждунів практично цілодобово – і не лише на трасах, а й у полях, на всіх виявлених маршрутах. Мета – вразити легку та важку автомобільну техніку, бойові броньовані машини й наземні роботизовані комплекси, тобто все, що забезпечує логістику. Логіка росіян – це перекрити постачання та максимально виснажити особовий склад на передньому краю.

Працюють в основному по легкій та важкій автомобільній техніці, бойових броньованих машинах та наземних роботизованих комплексах. Тобто все те, що здійснює логістику, з метою перекрити все постачання, тим самим максимально виснажити особовий склад на передньому краю,

– кажуть у 30 ОМБр.

Основний інструмент боротьби зі ждунами – дрон зі скидом або з сітками. Це дозволяє нейтралізувати загрозу дистанційно, без ризику для особового складу. Паралельно залучають вогневі групи, які пішим ходом перевіряють ключові маршрути й знищують виявлених ждунів стрілецькою зброєю. FPV-камікадзе застосовується лише в окремих випадках.

Що про дрони-ждуни кажуть експерти?

У 2026 році дрони-ждуни мають оптоволоконне керування й стали невидимими для радіоелектронної боротьби. За словами авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, єдиним захистом залишаються кінетичні засоби.

Ждунів можуть також випускати дрони-матки, але вони не мають можливості скидати БПЛА на оптоволокні, каже експерт з РЕБ Тимофій Юрков. Машина з купольним РЕБом під'їжджає ближче – і БПЛА навіть не злітає, бо він заглушений.