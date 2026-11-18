Європейська GDELS спільно з оборонною компанією Auterion розробила нову версію бронеавтомобіля Eagle V 6×6, який може одночасно виконувати роль мобільної платформи для запуску безпілотників і захищати себе від ворожих FPV. Машина оснащена шестиствольним кулеметом, радаром кругового огляду та системою сіткометів. На її борту можна розмістити до 64 ударних або розвідувальних дронів.

Європейська оборонна компанія General Dynamics European Land Systems (GDELS) та німецько-американська Auterion представили спеціалізовану модифікацію бронемашини Eagle V 6×6 для мобільного застосування безпілотників.

Як повідомляє німецьке видання Hartpunkt з посиланням на розробників, машина поєднує засоби виявлення та перехоплення FPV-дронів із пусковими установками Nemyx, що дозволяють запускати власні безпілотники безпосередньо під час руху.

Бронемашина, яка перевозить цілий арсенал дронів

За основу новинки взяли шестиколісне шасі Eagle V, яке вже використовує німецький Бундесвер, зокрема для захищених санітарних автомобілів. На ньому встановили броньовану дворядну кабіну від версії Eagle 4×4 та вантажну платформу, розраховану на стандартні контейнери завдовжки 10 футів, або приблизно три метри.

У кабіні передбачено чотири місця. Водій відповідає за рух автомобіля, командир може керувати бойовим модулем, а ще двоє військовослужбовців працюють із безпілотниками.

Позаду кабіни встановлено кілька модулів вертикального запуску Nemyx VLS від Auterion. Залежно від комплектації Eagle здатний перевозити до 32 дронів-перехоплювачів або до 64 розвідувальних і ударних безпілотників. Можна комбінувати типи апаратів відповідно до завдання. Виробники заявляють, що запуск можливий навіть під час руху автомобіля.

Шість стволів проти дронів і сітка для захисту від засідок

На даху бронемашини встановили стабілізований бойовий модуль MIDGARD 134 словенської Valhalla Turrets із шестиствольним кулеметом Dillon Aero M134D, або MG6, калібру 7,62×51 міліметр. Ефективну дальність стрільби розробники оцінюють приблизно у 600 метрів.

Для виявлення повітряних цілей машина використовує оптико-електронні сенсори та радар кругового огляду на 360 градусів. Крім того, Eagle отримав активну систему ближнього перехоплення з використанням сіток, що має протидіяти й FPV-дронам, які очікують у засідці біля дороги.

Як раніше розповідав Мілітарі 24, дрони-ждуни становлять серйозну загрозу для військової логістики, адже їх буває важко виявити до початку атаки. GDELS стверджує, що ефективність сіткового захисту вже перевірили разом із військовими однієї з європейських країн, але не розкриває кількості перехоплень та умов випробувань.

Схожі технології розвивають і в Україні. Зокрема, TENETA Defence представила автоматизований сіткомет із машинним зором для бронетехніки, автомобілів і наземних роботів.

Як працює система запуску Nemyx

Nemyx VLS призначена для запуску безпілотників різного типу та виробництва: десятидюймових FPV, перехоплювачів і баражувальних боєприпасів середньої дальності. За оцінкою Auterion, модульне вертикальне розміщення дозволяє перевозити на 30% більше дронів у тому самому просторі.

Систему запуску можна інтегрувати з програмним забезпеченням Nemyx для координації групових дій. Водночас заявлена місткість 64 апарати не є підтвердженням, що саме Eagle уже провів бойовий запуск рою з 64 дронів.

Auterion представила Nemyx VLS у жовтні 2026 року як універсальну систему для безпілотників різних виробників.

Українські дрони SkyFall також зможуть запускатися з Eagle

Серед партнерів Auterion, чиї безпілотники передбачено інтегрувати з Nemyx VLS, є українська SkyFall. У переліку також названі Rheinmetall, DeltaQuad та інші розробники.

SkyFall виробляє ударні FPV-дрони Shrike та перехоплювачі P1-SUN. Як раніше повідомляв Мілітарі 24, українські військові застосовували P1-SUN проти російських реактивних безпілотників.

Які конкретно моделі SkyFall встановлять на Eagle та чи вже проводили їхні випробування з цієї машини, наразі не уточнюють. Auterion має й інші проєкти з українськими виробниками. Наприклад, Мілітарі 24 писав про виробництво дронів для України спільним підприємством Auterion та Airlogix.

Чим Eagle відрізняється від звичайної машини для запуску FPV