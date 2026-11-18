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Европейская оборонная компания General Dynamics European Land Systems (GDELS) и немецко-американская компания Auterion представили специализированную модификацию бронемашины Eagle V 6×6 для мобильного применения беспилотников.

Как сообщает немецкое издание Hartpunkt со ссылкой на разработчиков, машина сочетает в себе средства обнаружения и перехвата FPV-дронов с пусковыми установками Nemyx, позволяющими запускать собственные беспилотники непосредственно во время движения.

Бронемашина, перевозящая целый арсенал дронов

За основу новинки взяли шестиколесное шасси Eagle V, которое уже используется немецким Бундесвером, в частности для защищенных санитарных автомобилей. На него установили бронированную двухрядную кабину от версии Eagle 4×4 и грузовую платформу, рассчитанную на стандартные контейнеры длиной 10 футов, или примерно три метра.

В кабине предусмотрено четыре места. Водитель отвечает за движение автомобиля, командир может управлять боевым модулем, а еще двое военнослужащих работают с беспилотниками.

Позади кабины установлено несколько модулей вертикального запуска Nemyx VLS от Auterion. В зависимости от комплектации Eagle способен перевозить до 32 дронов-перехватчиков или до 64 разведывательных и ударных беспилотников. Типы аппаратов можно комбинировать в соответствии с задачей. Производители заявляют, что запуск возможен даже во время движения автомобиля.

Шесть стволов против дронов и сетка для защиты от засад

На крыше бронемашины установили стабилизированный боевой модуль MIDGARD 134 словенской компании Valhalla Turrets с шестиствольным пулеметом Dillon Aero M134D, или MG6, калибра 7,62×51 миллиметр. Эффективную дальность стрельбы разработчики оценивают примерно в 600 метров.

Для обнаружения воздушных целей машина использует оптико-электронные датчики и радар кругового обзора на 360 градусов. Кроме того, Eagle получил активную систему ближнего перехвата с использованием сетей, которая должна противодействовать и FPV-дронам, ожидающим в засаде у дороги.

Как ранее сообщал "Милитари 24", дроны-ждуны представляют серьезную угрозу для военной логистики, ведь их бывает трудно обнаружить до начала атаки. GDELS утверждает, что эффективность сеточной защиты уже проверили совместно с военными одной из европейских стран, но не раскрывает количество перехватов и условия испытаний.

Подобные технологии разрабатывают и в Украине. В частности, TENETA Defence представила автоматизированный сеткомет с системой машинного зрения для бронетехники, автомобилей и наземных роботов.

Как работает система запуска Nemyx

Nemyx VLS предназначена для запуска беспилотников различного типа и производства: десятидюймовых FPV, перехватчиков и барражирующих боеприпасов средней дальности. По оценке Auterion, модульное вертикальное размещение позволяет перевозить на 30% больше дронов в том же пространстве.

Систему запуска можно интегрировать с программным обеспечением Nemyx для координации групповых действий. В то же время заявленная вместимость в 64 аппарата не является подтверждением того, что именно Eagle уже провел боевой запуск роя из 64 дронов.

Auterion представила Nemyx VLS в октябре 2026 года как универсальную систему для беспилотников различных производителей.

Украинские дроны SkyFall также смогут запускаться с помощью Eagle

Среди партнеров Auterion, чьи беспилотники планируется интегрировать с Nemyx VLS, есть украинская компания SkyFall. В списке также названы Rheinmetall, DeltaQuad и другие разработчики.

SkyFall производит ударные FPV-дроны Shrike и перехватчики P1-SUN. Как ранее сообщал "Милитари 24", украинские военные применяли P1-SUN против российских реактивных беспилотников.

Какие именно модели SkyFall будут установлены на Eagle и проводились ли уже их испытания с этой машины, пока не уточняется. У Auterion есть и другие проекты с украинскими производителями. Например, "Милитари 24" писал о производстве дронов для Украины совместным предприятием Auterion и Airlogix.

Чем Eagle отличается от обычной машины для запуска FPV