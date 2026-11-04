Украинская TENETA создала четырехзарядный сеткомет для дронов и бронетехники

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О новых разработках TENETA Defence сообщило издание "Оборонка". Компания продемонстрировала оборудование в ходе мероприятия IRON HALLOWEEN PARTY 2026. Обе системы используют сетку для физического перехвата беспилотников, но отличаются способом применения: одна предназначена для установки на воздушные платформы, другая – для защиты наземной техники.

Четыре выстрела вместо одного

Воздушный сеточный метатель TENETA рассчитан на установку на беспилотник, который будет охотиться на другие дроны. Главная особенность новинки заключается в наличии четырех отдельных картриджей с сетками.

Масса всей системы составляет примерно 800 граммов, а одного сменного картриджа – 165 граммов. По словам производителя, этого достаточно, чтобы оборудование мог нести обычный десятидюймовый FPV-дрон с грузоподъемностью до двух килограммов.

Во время перехвата сетка должна запутать пропеллеры вражеского беспилотника и лишить его возможности продолжать полет. В отличие от дронов-камикадзе, носитель сеткомета не обязательно нужно терять вместе с целью.

Подобную технологию уже используют украинские военные. В частности, "Милитари 24" ранее рассказывал о многоразовом дроне-перехватчике Spider, который получил сеткомет KARAKURT и может возвращаться после выполнения задания.

Однако TENETA пока отрабатывает применение нового четырехзарядного комплекса с воздушных носителей. Информации о его серийном производстве и подтвержденных боевых перехватах пока нет.

Машины будет защищать сеткомет с машинным зрением

Вторая разработка TENETA Defence предназначена для установки на бронетехнику, автомобили и наземные роботизированные комплексы.

По замыслу разработчиков, система будет работать по принципу комплекса активной защиты. Когда вражеский FPV приблизится к машине, установка должна выстрелить сеткой, чтобы остановить дрон до столкновения с техникой.

Для обнаружения угроз предусмотрен оптико-электронный модуль с машинным зрением, созданный в сотрудничестве с другим производителем. Он использует обученную модель искусственного интеллекта для распознавания беспилотников.

Заявленная дальность выброса сетки составляет до 10 метров, причем максимального раскрытия она достигает на дистанции от 7 до 10 метров.

Подобную концепцию уже развивает украинская компания Phantom Defense. Как сообщал "Милитари 24", ее комплекс "Мангал" оснащен как шестью сеткометами, так и системой автоматического обнаружения воздушных целей.

В TENETA отмечают, что наземная установка готова к интеграции на транспортные средства и НРК. Однако производитель не раскрывает скорость реакции системы и результаты испытаний против реальных атак FPV-дронов.

TENETA уже имеет пехотный сеткомет MITLA

Новые комплексы стали развитием технологии, которую компания ранее применила в ручном сеткомете MITLA.

Он выстреливает нейлоновое полотно размером три на три метра на эффективное расстояние от 15 до 18 метров. В отличие от автоматизированной установки, это устройство предназначено для непосредственного использования военнослужащим.

TENETA также сотрудничает с другими украинскими разработчиками средств защиты от дронов. В частности, в интервью "Милитари 24" представитель производителя наземных роботов рассказывал об установке сеткометов TENETA на пикапы. В таком варианте система позволяет экипажу машины самостоятельно запускать сетку против приближающегося FPV-дрона.

С появлением автоматизированного комплекса компания пытается перейти от ручной защиты к системе, способной обнаруживать угрозу с помощью камеры и машинного зрения.

Почему сеткометы устанавливают на различную технику

Главное преимущество сетки заключается в том, что она воздействует непосредственно на конструкцию дрона, а не на его связь с оператором. Это позволяет использовать такое средство и против беспилотников на оптоволокне, на которые обычные системы радиоэлектронного подавления практически не влияют.

В то же время сеточные метатели остаются средствами ближнего перехвата. Для успешного применения необходимо вовремя обнаружить цель, правильно определить момент выстрела и обеспечить раскрытие сетки на ее пути.

Украинские производители уже экспериментируют с различными конфигурациями таких систем. Как ранее сообщал "Милитари 24", компания Phantom Defense приобрела разработчика KARAKURT, чтобы расширить производство средств физического перехвата беспилотников.

TENETA Defence предлагает еще два варианта использования этой технологии: многозарядный модуль для дрона-перехватчика и автоматизированную ближнюю защиту наземной техники.

Пока компания не сообщила стоимость новых комплексов, сроки начала их серийного производства и количество запланированных поставок. Поэтому на данный момент речь идет о представленных разработках, возможности которых еще должны подтвердить испытания и практическое применение.