Українська TENETA створила чотиризарядний сіткомет для дронів та бронетехніки

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Про нові розробки TENETA Defence повідомило видання "Оборонка". Компанія продемонструвала обладнання під час заходу IRON HALLOWEEN PARTY 2026. Обидві системи використовують сітку для фізичного перехоплення безпілотників, але відрізняються способом застосування: одна призначена для встановлення на повітряні платформи, інша має захищати наземну техніку.

Чотири постріли замість одного

Повітряний сіткомет TENETA розрахований на встановлення на безпілотник, який полюватиме на інші дрони. Головна особливість новинки полягає в наявності чотирьох окремих картриджів із сітками.

Маса всієї системи становить приблизно 800 грамів, а одного змінного картриджа - 165 грамів. За словами виробника, цього достатньо, щоб обладнання міг нести звичайний десятидюймовий FPV-дрон із вантажопідйомністю до двох кілограмів.

Під час перехоплення сітка має заплутати пропелери ворожого безпілотника та позбавити його можливості продовжувати політ. На відміну від дронів-камікадзе, носій сіткомета не обов’язково потрібно втрачати разом із ціллю.

Подібну технологію вже використовують українські військові. Зокрема, Мілітарі 24 раніше розповідав про багаторазовий дрон-перехоплювач Spider, який отримав сіткомет KARAKURT і може повертатися після виконання завдання.

Проте TENETA поки відпрацьовує застосування нового чотиризарядного комплексу з повітряних носіїв. Інформації про його серійне виробництво та підтверджені бойові перехоплення наразі немає.

Машини захищатиме сіткомет із машинним зором

Друга розробка TENETA Defence призначена для встановлення на бронетехніку, автомобілі та наземні роботизовані комплекси.

За задумом розробників, система працюватиме за принципом комплексу активного захисту. Коли ворожий FPV наблизиться до машини, установка повинна вистрілити сіткою, щоб зупинити дрон до зіткнення з технікою.

Для виявлення загроз передбачений оптико-електронний модуль із машинним зором, створений у співпраці з іншим виробником. Він використовує навчену модель штучного інтелекту для розпізнавання безпілотників.

Заявлена дальність викидання сітки становить до 10 метрів, причому максимального розкриття вона досягає на дистанції від 7 до 10 метрів.

Схожу концепцію вже розвиває українська Phantom Defense. Як писав Мілітарі 24, її комплекс "Мангал" оснащений шістьма сіткометами та системою автоматичного виявлення повітряних цілей.

У TENETA зазначають, що наземна установка готова до інтеграції на транспортні засоби й НРК. Водночас виробник не розкриває швидкості реакції системи та результатів випробувань проти реальних атак FPV-дронів.

TENETA вже має піхотний сіткомет MITLA

Нові комплекси стали розвитком технології, яку компанія раніше застосувала у ручному сіткометі MITLA.

Він вистрілює нейлонове полотно розміром три на три метри на ефективну відстань від 15 до 18 метрів. На відміну від автоматизованої установки, цей пристрій призначений для безпосереднього використання військовослужбовцем.

TENETA також співпрацює з іншими українськими розробниками засобів захисту від дронів. Зокрема, в інтерв’ю Мілітарі 24 представник виробника наземних роботів розповідав про встановлення сіткометів TENETA на пікапи. У такому варіанті система дозволяє екіпажу машини самостійно запускати сітку проти FPV, який наближається.

Із появою автоматизованого комплексу компанія намагається перейти від ручного захисту до системи, здатної виявляти загрозу за допомогою камери та машинного зору.

Чому сіткомети встановлюють на різну техніку

Головна перевага сітки полягає в тому, що вона діє безпосередньо на конструкцію дрона, а не на його зв’язок із оператором. Це дозволяє використовувати такий засіб і проти безпілотників на оптоволокні, на які звичайні системи радіоелектронного подавлення практично не впливають.

Водночас сіткомети залишаються засобами ближнього перехоплення. Для успішного застосування потрібно вчасно виявити ціль, правильно визначити момент пострілу та забезпечити розкриття сітки на її шляху.

Українські виробники вже експериментують із різними конфігураціями таких систем. Як раніше повідомляв Мілітарі 24, Phantom Defense придбала розробника KARAKURT, щоб розширити виробництво засобів фізичного перехоплення безпілотників.

TENETA Defence пропонує ще два варіанти використання цієї технології: багатозарядний модуль для дрона-перехоплювача та автоматизований ближній захист наземної техніки.

Поки компанія не повідомила вартість нових комплексів, строки початку їхнього серійного виробництва та кількість запланованих постачань. Тому наразі йдеться про представлені розробки, можливості яких ще мають підтвердити випробування й практичне застосування.