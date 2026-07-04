Україна вперше дозволила експорт бойових дронів: F-Drones вже відправила 2000 БпЛА до США

Україна вперше офіційно дозволила експорт готових бойових безпілотників власного виробництва. Державна служба експортного контролю видала компанії F-Drones дозвіл на постачання ударних дронів F10 до США, а перша партія вже перетнула державний кордон.

Про це Defender Media повідомив представник виробника.

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Що відомо про експорт дронів?

Дозвіл на експорт був виданий 1 липня Державною службою експортного контролю України. За інформацією компанії F-Drones, це перший випадок в історії України, коли держава офіційно погодила продаж за кордон готових ударних безпілотників українського виробництва.

До цього експортні дозволи стосувалися переважно окремих технологій, комплектуючих, вузлів або компонентів для безпілотних систем, однак не повністю готових бойових комплексів. У компанії підтвердили, що рішення вже реалізоване на практиці.

Дозвіл працює – дрони вже перетнули державний кордон,

– повідомили представники F-Drones.

Постачання здійснюється у межах контракту, який компанія отримала після участі в американській програмі Drone Dominance. Йдеться про масштабний проєкт Міністерства оборони США, спрямований на пошук найефективніших безпілотних рішень для сучасного поля бою.

У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Gauntlet I. Випробування проходили на військовій базі Форт-Беннінг у штаті Джорджія. Під час тестувань український ударний безпілотник F10 продемонстрував високі результати.

За підсумками першого етапу Drone Dominance українська система F10 посіла шосте місце серед 25 учасників міжнародних випробувань. Безпілотник увійшов до числа 11 переможців програми, після чого компанія отримала контракт на постачання 2000 ударних дронів для Міністерства оборони США.

Крім цього, американський партнер UDD Tech Corp був відібраний до наступного етапу програми, що відкриває перспективи для подальшої співпраці та нових замовлень.

У F-Drones наголосили, що всі погодження були отримані ще до набуття чинності новими урядовими рішеннями щодо лібералізації експорту продукції військового призначення в умовах воєнного стану.

Компанія пройшла повну процедуру державного експортного контролю відповідно до чинного законодавства. Позитивне рішення було ухвалене міжвідомчою комісією з питань політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Нагадаємо, Україна запровадила новий механізм контрольованого експорту озброєння та оборонних технологій до країн-партнерів. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та міністра оборони Михайла Федорова, оновлена модель співпраці у форматі Drone Deal має забезпечити розвиток українського оборонно-промислового комплексу без шкоди для потреб Сил оборони.

Частина коштів від експорту надходитиме до спеціального фонду: 20% від продажу готової продукції та технологій і 30% – від експорту комплектуючих. Мінімальна вартість контракту для експорту готового озброєння становитиме 15 мільйонів гривень, а заявки розглядатимуться протягом 30 днів.

Водночас експорт дозволятимуть лише за умови повного забезпечення українського війська, а для критично важливого озброєння або продукції, яку планує закуповувати держава, дозвіл можуть не надати. Перелік держав-партнерів визначатиме Міністерство закордонних справ, а список критичних товарів регулярно формуватиме та оновлюватиме Міністерство оборони.