Ударна зброя та ППО в одному флаконі: США випробовують електромагнітну гармату

США знову активізували програму створення електромагнітної зброї, яку Пентагон офіційно згорнув у 2021 році. Нещодавно ВМС США провели випробування електромагнітної гармати на полігоні "Вайт-Сендс" у штаті Нью-Мексико.

Про це повідомляє Defense Romania.

Що відомо про електромагнітну гармату США?

У матеріалі пояснюють, що ключова особливість такої гармати – відмова від традиційних хімічних заряджань, зокрема пороху. Замість цього система використовує електроенергію для формування потужного магнітного поля, яке розганяє снаряд уздовж двох провідних рейок. У процесі застосовується сила Лоренца, завдяки якій боєприпас досягає швидкості понад 7 Махів.

За такої швидкості снаряд не потребує вибухової начинки. Енергії, що виникає під час удару, достатньо, щоб уразити корабель противника, балістичну ракету або літак на відстані понад 100 морських миль (185 кілометрів).

Як зазначає видання, нова хвиля випробувань, що триває з лютого 2025 року, пов’язана з економікою сучасної війни. Традиційні ракети-перехоплювачі коштують мільйони доларів і займають значний обсяг у пускових установках бойових кораблів. Натомість електромагнітний снаряд – це відносно простий металевий елемент, який дешевше виробляти і значно безпечніше зберігати.

У Defense Romania підкреслюють, що кораблі з такими системами можуть різко збільшити боєзапас – замість кількох десятків дорогих ракет вони здатні нести сотні електромагнітних снарядів.

"Ця здатність до тривалого ведення вогню є абсолютною необхідністю для відбиття атак, спрямованих на перенасичення цілі – тактики, за якої супротивник одночасно запускає величезну кількість дешевих снарядів, щоб виснажити протиповітряну оборону військово-морського угруповання", – додали у публікації.

Автори матеріалу вважають, що поновлення випробувань свідчить про зростання інтересу американських військових до таких технологій. На їхню думку, для збереження морського домінування у найближчі десятиліття США доведеться активніше впроваджувати електромагнітні системи озброєння, оскільки традиційні рішення поступово досягають межі своєї технічної та економічної ефективності.

