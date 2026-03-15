Смотрите также Украина получила гуманоидных роботов Phantom MK-1 для испытания в боевых условиях, – СМИ

Что известно об электромагнитной пушке США?

В материале объясняют, что ключевая особенность такой пушки – отказ от традиционных химических зарядов, в частности пороха. Вместо этого система использует электроэнергию для формирования мощного магнитного поля, которое разгоняет снаряд вдоль двух проводных рельсов. В процессе применяется сила Лоренца, благодаря которой боеприпас достигает скорости более 7 Махов.

При такой скорости снаряд не нуждается во взрывной начинке. Энергии, возникающей при ударе, достаточно, чтобы поразить корабль противника, баллистическую ракету или самолет на расстоянии более 100 морских миль (185 километров).

Как отмечает издание, новая волна испытаний, продолжающаяся с февраля 2025 года, связана с экономикой современной войны. Традиционные ракеты-перехватчики стоят миллионы долларов и занимают значительный объем в пусковых установках боевых кораблей. Зато электромагнитный снаряд – это относительно простой металлический элемент, который дешевле производить и значительно безопаснее хранить.

В Defense Romania подчеркивают, что корабли с такими системами могут резко увеличить боезапас – вместо нескольких десятков дорогих ракет они способны нести сотни электромагнитных снарядов.

"Эта способность к длительному ведению огня является абсолютной необходимостью для отражения атак, направленных на перенасыщение цели – тактики, при которой противник одновременно запускает огромное количество дешевых снарядов, чтобы истощить противовоздушную оборону военно-морской группировки", – добавили в публикации.

Авторы материала считают, что возобновление испытаний свидетельствует о росте интереса американских военных к таким технологиям. По их мнению, для сохранения морского доминирования в ближайшие десятилетия США придется активнее внедрять электромагнитные системы вооружения, поскольку традиционные решения постепенно достигают предела своей технической и экономической эффективности.

Италия хочет испытать в Украине свою новейшую систему ПВО