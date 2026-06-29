У Фінській затоці вперше помітили російський газовий танкер із кулеметами, – ЗМІ

Естонські прикордонники зафіксували у Фінській затоці озброєний газовий танкер Росії. Ймовірно, це перший випадок, коли цивільне російське судно було оснащене кулеметами.

Про це повідомили Eesti Ekspress та Helsingin Sanomat. Видання також оприлюднили фото танкера.

Дивіться також Росія може вдатися до провокацій із "зеленими чоловічками" проти країн Балтії, – розвідка Польщі

Який мав вигляд російський танкер?

Спершу фото озброєного російського судна отримало естонське видання. Журналісти пояснили, що кадри були зроблені зі спостережного літака місцевої прикордонної служби у середині травня 2026 року.

На них видно кулемет та облаштовані вогневі позиції на борту танкера "Маршал Василевський", який належить російському "Газпрому". Судно перевозить скраплений природний газ з основної частини Росії до Калінінградської області.

Озброєний танкер Росії / Фото Поліційно-прикордонної служби Естонії, Eesti Ekspress

За даними журналістів, на судні перебували десятки людей, які використовували військові квитки як проїзні документи. А частина з них нібито пов'язана із ФСБ.

Інший ракурс на російський танкер / Фото Поліційно-прикордонної служби Естонії, Eesti Ekspress

Припускається, що росіяни встановили озброєння на випадок атак безпілотників на порти біля Санкт-Петербурга. За іншою версією, таким чином противник готувався до можливого перехоплення судна військовими західних країн.

Раніше повідомлялось, що Росія використовує щонайменше 21 для перевезення скрапленого природного газу з підсанкційних проєктів. У травні агресор розширив свій "тіньовий флот", і 19-річний танкер Arctic Express змінив грецький прапор на російський.