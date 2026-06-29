Як росте "тіньовий флот" Росії

Танкер для перевезення СПГ Arctic Express раніше перебував під управлінням грецької компанії, але у травні змінив прапор на російський, пише Bloomberg.

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Судно вже пришвартувалося до плавучого сховища Saam в Мурманській області Росії і завантажило скраплений газ.

У цьому сховищі зберігається СПГ з проєкту Arctic LNG 2. Водночас і Saam, і завод Arctic LNG 2 знаходяться під санкціями США.

Це перший випадок, коли судно завантажило паливо, що перебуває під санкціями США, і ще одна ознака того, що Москва намагається розширити експорт попри західні обмеження, – говорять аналітики.

Водночас танкеру Arctic Express уже 19 років. Він був уведений в експлуатацію ще у 2007 році. Попри це, новіших суден Росія просто не може знайти.

Яка головна проблема Росії

Втім, ще один старий танкер не вирішує головну проблему Росії.

Наразі, за даними аналітиків видання, Москва використовує щонайменше 21 танкер для перевезення скрапленого природного газу зі своїх підсанкційних проєктів. Однак цього замало.

Наростити експорт газу із заводу Arctic LNG 2 покупцям, готовим його придбати, не дозволяє дефіцит спеціалізованих суден, здатних перевозити СПГ.

Річ у тім, що СПГ-танкери значно відрізняються від звичайних нафтових. Вони оснащені резервуарами, які можуть підтримувати температуру близько -162°C, необхідну для транспортування скрапленого природного газу.

Будівництво такого судна займає приблизно 2 – 3 роки, а його вартість може перевищувати 250 – 300 мільйонів доларів. Тож Росії з її великими фінансовими труднощами через війну зараз не до будівництва нових і технологічно складних суден, і доводиться покладатися на старі танкери.

Нагадаємо, на початку цього року Росія також додала до свого "тіньового» флоту" ще чотири танкери, які донедавна обслуговували експортний СПГ-завод в Омані.