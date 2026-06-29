Об этом сообщили Eesti Ekspress и Helsingin Sanomat. Издания также опубликовали фотографии танкера.

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Как выглядел российский танкер?

Сначала фото вооруженного российского судна получило эстонское издание. Журналисты пояснили, что кадры были сделаны с наблюдательного самолета местной пограничной службы в середине мая 2026 года.

На них виден пулемет и оборудованные огневые позиции на борту танкера "Маршал Василевский", принадлежащего российскому "Газпрому". Судно перевозит сжиженный природный газ из основной части России в Калининградскую область.

Вооруженный танкер России / Фото Полицейско-пограничной службы Эстонии, Eesti Ekspress

По данным журналистов, на судне находились десятки людей, которые использовали военные билеты в качестве проездных документов. А часть из них якобы связана с ФСБ.

Другой ракурс на российский танкер / Фото Полицейско-пограничной службы Эстонии, Eesti Ekspress

Предполагается, что россияне установили вооружение на случай атак беспилотников на порты вблизи Санкт-Петербурга. По другой версии, таким образом противник готовился к возможному перехвату судна военными западных стран.

Ранее сообщалось, что Россия использует как минимум 21 танкер для перевозки сжиженного природного газа из проектов, подпадающих под санкции. В мае агрессор расширил свой "теневой флот", и 19-летний танкер Arctic Express сменил греческий флаг на российский.