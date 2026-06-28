Об этом глава Агентства разведки Польши (AW) Павел Шота рассказал в интервью газете "Rzeczpospolita".

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Как в Польше оценивают российскую угрозу?

Павел Шота пояснил, что Польша и другие страны восточного фланга НАТО – препятствие в глазах Москвы, из-за которого она не может реализовать свои имперские цели.

Видя, что происходит в Украине, и как война России сейчас идёт не очень хорошо, появляется дополнительный повод для беспокойства, что Москва может ещё больше обострить ситуацию,

– сказал глава польской разведки.

Так разведка анализирует возможные сценарии российских провокаций против стран Балтии. Среди них и те, в которых государство-агрессор может задействовать "зеленых человечков" – российских военных без опознавательных знаков.

По словам Павла Шота, Россия систематически сдвигает "красные линии", чтобы проверить реакцию НАТО. Для Москвы такие провокации обходятся недорого, а реакция Альянса на преимущественно политическом уровне "подталкивает к дальнейшей эскалации".

По мнению главы польской разведки, война России против Украины – огромное унижение для Владимира Путина. "Вот почему мы имеем дело с непредсказуемостью со стороны России", – добавил Шота.

Напомним, Россия реконструирует авиабазу "Североморск-3" и модернизирует военную часть аэропорта "Петрозаводск". Таким образом враг стремится усилить военное присутствие у границ Альянса и нарастить свои авиационные возможности на северо-западном направлении.