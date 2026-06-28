Об этом сообщили в Fakt.

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Почему Польша может отобрать здание?

В издании заявили, что, несмотря на закрытие российского генерального консульства в Гданьске, конфликт вокруг здания остается нерешенным.

Решение об отзыве разрешения на работу учреждения в ноябре 2025 года объявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в ответ на диверсионные действия, направленные против польской железнодорожной инфраструктуры.

Российская сторона утверждает, что недвижимость является её собственностью, тогда как польские власти заявляют, что она принадлежит Государственному казначейству,

– отмечается в издании.

В настоящее время Генеральная прокуратура Республики Польша принимает меры по полному освобождению консульства в Гданьске.

Что ещё известно о российском консульстве в Польше?

Еще в 2025 году россияне отказывались покинуть здание консульства в Гданьске, считая его своей собственностью, несмотря на то, что согласно польским реестрам оно принадлежит Государственному казначейству Польши.

Город Гданьск в прошлом году планировал принять правовые меры, а в случае отказа России передать объект — обратиться в Генпрокуратуру, чтобы освободить имущество через суд.

По оценкам прокуратуры, задолженность оккупантов за период с 2013 по 2023 год составляет около 5,5 миллиона злотых, а с учетом процентов — еще почти три миллиона.