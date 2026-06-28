Новые спутниковые снимки показали начало масштабных строительных работ. Об этом сообщает"Милитарный" и OSINT-аналитик AviVector.

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Что строят оккупанты?

Захватчики развернули масштабную реконструкцию морской авиабазы "Североморск-3", расположенной в Мурманской области.

Строительство ангаров на авиабазе "Североморск-3" / Фото AviVector

Взлетно-посадочная полоса в Североморске имеет длину 2 500 метров.

Реконструкция началась в 2025 году, хотя по первоначальному плану это должно было произойти на 4 года раньше.

Тогда же на авиабазе построили 6 защищенных укрытий для истребителей морской авиации МиГ-29К и Су-33, а также штурмовиков Су-25. А уже в 2026 году началось возведение еще семи авиационных ангаров.

Модернизация "Североморск-3" является частью плана развития аэродромной сети вооруженных сил России в арктическом регионе до 2030 года.

Кроме того, в 2026 году россияне приступили к модернизации военной инфраструктуры на территории аэропорта "Петрозаводск" в Республике Карелия.

В апреле началось строительство шести защищенных авиационных укрытий, а в июне — еще трех.

Примерно в то же время два Су-57 начали выполнять регулярные учебные полёты над местностью с этой базы.

Строительство ангаров в аэропорту "Петрозаводск" / Фото AviVector



Эксперты отмечают, что таким образом российское командование пытается усилить свои авиационные возможности на северном и северо-западном направлениях. Расширение инфраструктуры позволит врагу принимать значительно больше боевых самолетов и существенно улучшить логистику для своей оккупационной армии.

Напомним, что в начале июня стало известно, что Россия возводит совершенно новую военную базу. Строительство ведется в селе Новая Вилга под Петрозаводском, недалеко от границы с Финляндией. Там могут разместиться тысячи солдат.