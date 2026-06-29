Про це повідомили Eesti Ekspress та Helsingin Sanomat. Видання також оприлюднили фото танкера.

Дивіться також Росія може вдатися до провокацій із "зеленими чоловічками" проти країн Балтії, – розвідка Польщі

Який мав вигляд російський танкер?

Спершу фото озброєного російського судна отримало естонське видання. Журналісти пояснили, що кадри були зроблені зі спостережного літака місцевої прикордонної служби у середині травня 2026 року.

На них видно кулемет та облаштовані вогневі позиції на борту танкера "Маршал Василевський", який належить російському "Газпрому". Судно перевозить скраплений природний газ з основної частини Росії до Калінінградської області.

Озброєний танкер Росії / Фото Поліційно-прикордонної служби Естонії, Eesti Ekspress

За даними журналістів, на судні перебували десятки людей, які використовували військові квитки як проїзні документи. А частина з них нібито пов'язана із ФСБ.

Інший ракурс на російський танкер / Фото Поліційно-прикордонної служби Естонії, Eesti Ekspress

Припускається, що росіяни встановили озброєння на випадок атак безпілотників на порти біля Санкт-Петербурга. За іншою версією, таким чином противник готувався до можливого перехоплення судна військовими західних країн.

Раніше повідомлялось, що Росія використовує щонайменше 21 для перевезення скрапленого природного газу з підсанкційних проєктів. У травні агресор розширив свій "тіньовий флот", і 19-річний танкер Arctic Express змінив грецький прапор на російський.