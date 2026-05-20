Йде посилення захисту: для боротьби з "Шахедами" Франція замовляє шведські РЛС Giraffe 1X

Франція активно посилює захист від безпілотників, зокрема "Шахедів", і закуповує нове озброєння. Нещодавно Головне управління озброєнь (DGA) замовило 17 шведських радарів Giraffe 1X виробництва компанії Saab.

Про це йдеться в матеріалі Defence Express.

Як Франція посилює оборону?

Французьке Головне управління озброєнь (DGA) уклало контракт на постачання 17 мобільних радарів Giraffe 1X від Saab для посилення можливостей протидії безпілотникам.

Системи планують інтегрувати з тактичними вантажівками Scania V3P PAMELA виробництва Scania France: один радар буде використаний для випробувань, а решта 16 – для експлуатації у підрозділах.

Для спільного виконання контракту Scania та Saab об'єдналися у тимчасовий консорціум компаній. Угода включає запчастини, навчання та технічну підтримку, а постачання відбудуться у 2026 – 2027 роках,

Як зазначає Defense Express, хоча офіційно це не підтверджується, ймовірно, нові шведські радари посилять можливості французької ППО у боротьбі з безпілотниками.

Про це також свідчать характеристики системи.

Зокрема відомо, що Giraffe 1X може виявляти БпЛА та інші аеродинамічні цілі на відстані до 75 кілометрів з роботою у діапазоні X IEEE. Окремо варто звернути увагу на високу мобільність комплексу – його маса становить до 300 кілограмів.

Очікується, що нові радари можуть доповнити французьку систему протидії БпЛА, зокрема комплекси типу Vampire із ракетами Mistral 3, які також встановлюються на шасі Scania V3P PAMELA.

Це дозволить уніфікувати технічну базу засобів ППО та спростити їхнє обслуговування і застосування.

Що відбувається з дронами в Європі?

У середу, 20 травня, у Литві стався інцидент: у небі над країною знову зафіксували невідомий безпілотник з боку Білорусі. При цьому офіційно не уточнювалося, чи перетнув дрон кордон Литви та де саме він перебував. Як наслідок, у Вільнюсі оголосили повітряну тривогу.

Ба більше, вищому військово-політичному керівництву Литви, зокрема президенту Гітанасу Науседі, довелося йти в укриття.

Варто зазначити, що це вже не перша подібна ситуація. 17 травня в Утенському районі Литви також впав військовий безпілотник, уламки якого виявили в безлюдному селі Самана. Тоді на місці всю ніч працювали поліція та сапери.