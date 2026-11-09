Розганяється до 1000 кілометрів на годину: Росія запускає по Україні новий ракетодрон, – ГУР

На початку осені Росія почала бити по Україні новою модифікацією дрона "Герань-5 К5-К". За льотними характеристиками вона відповідає малогабаритній крилатій ракеті.

Головне управління розвідки дослідило один зі зразків нового дрона росіян, який майже цілим приземлився посеред українського поля.

Що приховує всередині нова ракета-дрон

Росіяни модернізували реактивний безпілотник "Герань-5", створивши нову версію під назвою "Герань-5 К5-К". Вона стала меншою за попередника, але отримала кращі швидкісні та висотні характеристики.

Довжина нового БпЛА становить 4 метри замість 6,5 метра у звичайної "Герані-5", а розмах крил – 3 метри проти 3,2 метра.

Також росіяни змінили конструкцію фюзеляжу, щоб покращити аеродинаміку. Завдяки модернізації безпілотник може підніматися на висоту до 6 кілометрів замість 5.

Його крейсерська швидкість перевищує 450 кілометрів на годину, а під час окремих маневрів може сягати 1000 кілометрів на годину.

Водночас дальність польоту залишилася на рівні 1000 кілометрів, а маса бойової частини – 90 кілограмів.

У дослідженому зразку фахівці ГУР виявили термобаричну бойову частину ТББЧ-90.

Електронне обладнання "Герані-5 К5-К" подібне до того, яке використовують в останніх версіях іншого російського реактивного дрона – "Герань-4 Сікер". Воно включає польотний контролер, інерційну навігаційну систему, антену супутникової навігації, трекер і mesh-модем.

Крім того, безпілотник обладнали системою "Сусанін", яку раніше розвідники знаходили в "Герані-4". Вона допомагає дрону орієнтуватися на місцевості: камера фіксує зображення, а мікрокомп'ютер порівнює його із заздалегідь завантаженими зразками. Це дає змогу коригувати маршрут до заданої цілі.

У новій модифікації замість звичайних оптичних датчиків для роботи системи встановили камеру подвійного діапазону. Сам блок обробки зображень побудований на китайському мікрокомп'ютері Coke Pi – аналогу Raspberry Pi.

Подібний пристрій, але з іншою назвою – "Сосиска", раніше виявили в безпілотнику "Гербера-2". Там його використовували для виявлення та супроводу дронів-перехоплювачів.

Силовою установкою "Герані-5 К5-К" є турбореактивний двигун ТРД-200. Його збирають у російській Алабузі з китайських комплектуючих.

З чого зібрані нові дрони росіян?

Під час дослідження безпілотника фахівці виявили 93 електронні компоненти. Найбільше серед них – американського виробництва: 52. Ще 10 виготовлені в Китаї та 10 – у Швейцарії.

За даними ГУР, росіяни намагаються приховувати маркування електроніки, зокрема цифрових сигнальних процесорів американської компанії Texas Instruments та інерційних модулів Murata.

У розвідці наголошують, що санкції ускладнюють постачання таких компонентів до Росії, збільшують витрати та строки доставки й створюють ризики зриву поставок. Тому подальше посилення обмежень і контроль за їх дотриманням можуть позбавити Росію можливості безперешкодно отримувати необхідні технології для продовження війни.