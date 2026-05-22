Тисячі випадків: Україна розкрила масштаби хімічних атак з боку росіян

Застосування забороненої хімічної зброї стало для Росії звичайною тактикою. Міноборони України оприлюднило статистику: понад 13 300 задокументованих випадків хімічних атак з початку повномасштабного вторгнення.

Ці цифри прозвучали під час засідання Групи з обміну інформацією про технічну допомогу Україні в рамках ініціативи G7 "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення", яке відбулося в Кишиневі, повідомило Міноборони. Захід зібрав міжнародних партнерів, аби залучити додаткові ресурси для захисту України від загроз зброї масового ураження.

Як росіяни використовують заборонені бойові отруйні речовини?

Заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер представив у Кишиневі детальну динаміку хімічних атак росіян. Якщо у 2023 році такі випадки мали переважно епізодичний характер, то вже з 2024 року інтенсивність стрімко зросла. Станом на першу половину 2026 року рівень застосування хімічних боєприпасів залишається стабільно високим уздовж усієї лінії зіткнення.

Зверніть увагу! Загальна кількість офіційно зафіксованих випадків перевищила позначку 13 300. Йдеться не про поодинокі інциденти, а про систематичну тактику, яку Росія впроваджує всупереч Конвенції про заборону хімічної зброї, учасницею якої вона є. Окупанти застосовують бойові отруйні речовини як у складі ручних газових гранат, так і через скиди з дронів – нерідко в комбінації зі звичайними боєприпасами для максимального ураження.

Засідання в Кишиневі ініціювали Агенція з радіаційної безпеки Швеції та Інститут оборонних досліджень Швеції. Головна мета – залучення нового фінансування від країн-донорів.

Полковник Вебер виклав перед партнерами конкретні проєктні пропозиції: посилення спроможностей у сфері радіаційного контролю та реагування на загрози, безпечне поводження з відпрацьованими джерелами іонізуючого випромінювання, а також підвищення рівня екологічної безпеки на військових об'єктах Міноборони.

Країни G7 наразі опрацьовують ці пропозиції для виділення додаткового фінансування та технічної допомоги Силам оборони України. Україна наполягає, що без системної підтримки у сфері ХБРЯ-безпеки захистити власних воїнів від заборонених видів зброї неможливо.

Що відомо про російські хімічні атаки?

Загроза масштабнішого застосування хімічної зброї Росією обговорюється на рівні провідних розвідок світу вже кілька місяців. Розвідки Нідерландів і Німеччини зазначають, що використання хімічних речовин стало звичайною справою на фронті, а українська сторона повідомляє про загиблих військових від хімічних агентів. Своєю чергою у Європі зростає занепокоєння, що затяжна війна може підштовхнути Кремль до застосування більш небезпечної зброї масового ураження.

На передовій росіяни вже відпрацювали чіткий сценарій застосування отруйних речовин у зв'язці з ударними дронами. Окупанти діють двома дронами: один скидає газову гранату, щоб змусити людей вийти з укріплень, а інший скидає звичайну бомбу для ураження осколками.