Українська КАБ "Вирівнювач" вже пройшла "бойове хрещення" на фронті, – Defense Express

Наприкінці травня стало відомо, що Україна створила першу власну керовану авіабомбу. Тоді ж повідомлялося, що вітчизняна КАБ вже готова до бойового застосування.

КАБ "Вирівнювач" перебуває в активному серійному виробництві. Перші зразки авіабомб передали військовим, і ті їх вже застосували в бойових умовах. Про це представники компанії DG Industries повідомили під час виставки Eurosatory 2026 у Парижі, пише Defense Express.

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Чи справді Україна використовувала свої КАБи на фронті?

Водночас раніше Міністерство оборони України заявляло, що для війська закупили першу експериментальну партію бомб, призначену для навчання пілотів.

Через це виникла невідповідність із новою інформацією про бойове застосування КАБів, якою поділилися розробники.

Імовірніше, малося на увазі використання "Вирівнювача" під час бойових випробувань, які проводили ще на етапі доопрацювання та сертифікації.

Якщо це так, то бомба вже пройшла перше бойове застосування і готова до ширшого використання на фронті.

Водночас журналісти зазначають, що ефективність таких ударів залежить не лише від наявності самих боєприпасів. Для цього також потрібні літаки-носії, підготовлені пілоти та технічний персонал. Крім того, заявлена дальність польоту до 140 кілометрів можлива лише за умови скидання бомби з великої висоти. На практиці українська авіація часто працює на менших висотах через загрозу російської авіації та систем ППО, тому реальна дальність застосування вітчизняних КАБів може бути меншою.

Нагадаємо, що українська КАБ "Вирівнювач" розроблена компанією DG Industry у межах платформи Brave1. Вона оснащена бойовою частиною масою 250 кілограмів, інтегрується з літаками F-16 і Mirage та використовує сучасні алгоритми наведення. Принципово важливо, що її вартість приблизно втричі нижча за американські JDAM-ER.

Військовий оглядач Давид Шарп вважає, що ефективність української бомби "Вирівнювач" залежатиме від точності, стійкості до засобів радіоелектронної боротьби та масштабів виробництва. За його словами, вона має наблизитися за можливостями до американських JDAM і французьких HAMMER.

Військовий експерт Павло Нарожний оцінює дальність "Вирівнювача" приблизно у 70 кілометрів. За його словами, основними цілями таких бомб можуть стати укріплення, командні пункти, бліндажі та логістичні об'єкти окупантів уздовж лінії фронту.