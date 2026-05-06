Україна хоче позбутися залежності від китайських деталей у дронах: співпрацює з цікавою країною

Китай домінує на ринку деталей до безпілотників. Але це не означає, що він єдиний, хто випускає електроніку. Україна намагається знайти альтернативи Китаю, і, здається, їй це вдалося.

Цікаво, що та країна, з якою обрала співпрацювати наша держава, безпосередньо пов'язана з Китаєм. Про це йдеться в матеріалі The Guardian 6 травня.

З яких країн можна отримувати деталі до дронів, окрім Китаю?

Київ намагається позбутися залежності від Пекіна. І в цьому може допомогти Тайвань. До слова, там можуть ухвалити додатковий оборонний бюджет у розмірі 40 мільярдів доларів США, який включає фінансування безпілотників та інтеграцію штучного інтелекту.

Репутація Тайваню як лідера у сфері технологій та його особливий досвід у галузі мікроелектроніки, навігаційних систем та акумуляторів – сферах, у яких західні постачальники не можуть скласти гідної конкуренції – роблять цю країну привабливим альтернативним джерелом постачання для українських виробників дронів,

– ідеться в статті.

Науково-дослідний інститут демократії, суспільства та нових технологій (DSET) указує, що експорт тайванських дронів до Європи у 2025 році зріс більш ніж у 40 разів. У першому кварталі 2026 року експорт уже перевищив тогорічний показник.

Найбільшими ринками є Польща та Чехія. Із цих країн дрони їдуть до України.

Та для України в пріоритеті локалізація. Артур Савчій, аналітик аналітичного центру SII, говорить: є компанії, які розробляють системи спеціально для бойових дій на передовій. Китайцям це не під силу.

Важливо! Тайвань (також Китайський Тайбей, Республіка Китай) – це острівна держава з обмеженим міжнародним визнанням у Східній Азії. ООН і велика частина світової спільноти офіційно визнають юрисдикцію КНР над Тайванем.

Які проблеми виникають?

Попри це, повністю відмовитися від постачань із Піднебесної навряд чи вдасться.

Україна навряд чи зможе масштабувати виробництво дронів без китайських компонентів найближчим часом – значною мірою тому, що деталі китайського виробництва залишаються значно дешевшими та доступнішими. Навіть компоненти, вироблені в інших країнах, включаючи літієві батареї та магніти з рідкісноземельних елементів, часто все ще залежать від китайських матеріалів,

– зауважили в The Guardian.

Слід сказати, що Тайвань теж залежить від постачань із Китаю. А також півострів виробляє не так багато БпЛА, як потрібно Україні. І його вироби дорожчі.

"Бійці тестують, їм подобається, але не купують, бо занадто дороге", – розповів про Джин Су, генеральний менеджер Thunder Tiger, одного з найбільших виробників дронів на Тайвані.

Геополітика є ще однією перешкодою.

Україна офіційно не визнає Тайвань і підтримує обережні зв'язки з Китаєм, який залишається її найбільшим торгівельним партнером. Як наслідок, значна частина співпраці, схоже, відбувається опосередковано через посередників у Польщі, Чехії та США. Існує мало ознак офіційної координації на урядовому рівні, при цьому більшість взаємодії відбувається між підприємствами,

– наголосило ЗМІ.

Важливо! 5 травня у The Wall Street Journal вийшла стаття, де сказано, що Китай продовжує постачати росіянам та іранцям деталі до "Шахедів". Усе це – відверто ігноруючи американські санкції. Своєю чергою США не можуть зупинити ці процеси.

Україна посилює свої дронові спроможності

Авіаексперт Валерій Романенко заявив 24 Каналу, що наша держава зараз може дозволити собі більше, ніж раніше. Київ зміг вивести виробництво військової техніки в європейські країни. Безпілотники для України зараз випускає Rheinmetall, також є спільні американсько-німецько-українські виробництва.