Росія вперше за довгий час могла запустити по Україні північнокорейські ракети KN-23, – Ігнат

Не виключається, що вночі 30 липня під час масованої комбінованої повітряної атаки росіяни, ймовірно, застосували північнокорейські ракети KN-23, що летять за балістичною траєкторією. Це могло статися вперше за довгий час.

Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телеканалу Суспільне.

Що сказав Ігнат про можливі пуски KN-23 по Україні вночі 30 липня?

Юрій Ігнат назвав нічний ворожий удар по Україні "великим і жорстоким", наголосивши, що наслідки атаки є серйозними у Львові та Кривому Розі.

Сьогодні географія удару була великою. Перед усім – це Київщина, де найбільше балістики прилетіло, і Львівщина, куди ворог направив велику кількість крилатих ракет,

– сказав полковник.

За його словами, Росія спрямувала значну кількість крилатих ракет саме на Захід України, оскільки вони мають більший радіус дії, тоді як балістичні ракети мають обмежену дальність.

Ігнат також уточнив, що росіяни під час обстрілу застосували протикорабельні ракети "Онікс" та "Циркон", які належать до балістичних, а також "Іскандер-М", С-400 і, ймовірно, північнокорейські KN-23.

"Навіть північнокорейські ракети зараз з'явилися у зведення, тому що не відкидають наші чергові сили, наша розвідка вірогідність застосування саме цієї модифікації північнокорейської ракети, яка давненько в наших зведеннях уже не проходила, але сьогодні у нас з'явилась", – зазначив представник Повітряних Сил ЗСУ.

Зверніть увагу! Reuters з посиланням на два обізнані джерела також пише, що ракетою KN-23 росіяни могли вдарити по Радушному, що біля Кривого Рогу. Це, ймовірно, перший випадок застосування такої зброї у війні за майже рік.



Один зі співрозмовників наголосив, що востаннє Україна підтверджувала російський удар із застосуванням північнокорейської ракети 8 серпня 2025 року.

Чому Росія комбінує різні ракети?

Ігнат пояснив, що росіяни намагаються насичувати удари різними типами ракет через складність перехоплення балістики.

Ворог комбінує щодо балістики, яку нам зараз складно перехоплювати через дефіцит ракет, але ворог розбавляє класичну балістику "Іскандер-М" з С-400 – це зенітна керована ракета, яка має запускатися по повітрю, але вони б'ють по землі,

– сказав полковник.

За його словами, Росія хоче збільшити кількість ударів балістичними ракетами, однак не має достатніх запасів.

"Але самої балістики (у Росії – 24 Канал), очевидно, немає в достатній наявності, щоб завдавати (ударів – 24 Канал) з такою інтенсивністю, як це робиться останнім часом, тому вони міксують ці ракети", – наголосив він.

Скільки ракет вдалося збити?

Юрій Ігнат зазначив, що українська ППО продовжує ефективно працювати проти ударних безпілотників і крилатих ракет. За його словами, було знищено понад 90% дронів-камікадзе.

Водночас перехоплення балістичних ракет залишається складним завданням.

Звісно, потрібні нам і ракети, і самі системи Patriot, які сьогодні показують результати,

– заявив речник командування Повітряних сил.

Він додав, що українським військовим вдалося збити одну балістичну ракету, однак не всі ворожі ракети, які летіли за балістичною траєкторією, досягли своїх цілей.

Водночас показник знищення крилатих ракет залишається високим: із 61 ракети Х-101 та "Калібр" було збито 54. Щодо кількох інших ракет інформація ще уточнюється, оскільки немає підтверджень руйнувань, а самі цілі зникли з локаційного спостереження.

Окремою особливістю атаки став випадок із російською ракетою, яка залетіла на територію Польщі. Там, за словами Ігната, стався вибух і утворилася вирва.

Нагадаємо, загалом під час масованої атаки по Україні вночі 30 липня росіяни застосували 358 засобів повітряного нападу, серед яких 74 ракети та 284 безпілотники різних типів.

Окрім того, Юрій Ігнат також розповідав, що росіяни ретельно спланували свою останню масовану атаку. Так, окупанти комбінували різні типи озброєння, враховуючи їхню дальність польоту та можливості української системи протиповітряної оборони.