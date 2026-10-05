США вивели усі свої літаки з британської авіабази після можливого теракту: ЗМІ розповіли деталі

США вивели всі свої бомбардувальники B-1 з британської військової бази RAF Fairford. Рішення пов'язане з погіршенням безпекової ситуації у Сполученому королівстві.

Йдеться про 12 літаків, які США використовували у війні з Іраном. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Що кажуть у США?

Сполучені Штати повністю передислокували дюжину стратегічних бомбардувальників B-1 на власну територію. Рішення ухвалили через викриття масштабної змови підрозділу КВІР щодо нападу на об'єкт та вбивства військового персоналу.

Раніше авіабаза на північний захід від Лондона слугувала ключовим центром для завдання американських ударів по іранських об'єктах. Представники Пентагону підтвердили факт переміщення авіації, запевнивши в готовності сил і надалі виконувати бойові завдання з території США.

Хоча міркування оперативної безпеки не дозволяли нам підтверджувати переміщення наших засобів і сил у режимі реального часу, ми можемо підтвердити, що всі американські бомбардувальники, дислоковані на авіабазі RAF Fairford, були повернуті на свої бази у Сполучених Штатах,

– розповів представник Пентагону.

Яка роль Ірану?

Виведенню бомбардувальників передувала спецоперація британських правоохоронців. Під час неї затримали кількох підозрюваних у підготовці атаки на військову базу RAF Fairford. За даними американських посадовців, один із підрозділів Корпусу вартових Ісламської революції завербував громадян Британії для здійснення багатоетапного нападу з відволікаючим маневром.

Ситуація викликала суперечки після того, як британська влада відпустила затриманих під заставу на час розслідування. Президент США Дональд Трамп критично висловився щодо рішення британських колег, наголосивши, що підозрювані мали намір завдати серйозної шкоди об'єкту і їх не варто було звільняти з-під варти.

Нагадаємо, що 27 вересня біля авіабази США у Британії затримали 5 чоловіків. Їх підозрюють у підготовці терористичного акту на замовлення іноземної держави. Британський прем'єр Енді Бернем заявив, що за інцидентом на американській авіабазі стоїть Іран.