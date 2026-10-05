Речь идет о 12 самолетах, которые США использовали в войне с Ираном. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Что говорят в США?

Соединенные Штаты полностью передислоцировали дюжину стратегических бомбардировщиков B-1 на свою территорию. Решение было принято в связи с раскрытием масштабного заговора подразделения КВИР, направленного на нападение на объект и убийство военного персонала.

Ранее авиабаза к северо-западу от Лондона служила ключевым центром для нанесения американских ударов по иранским объектам. Представители Пентагона подтвердили факт перемещения авиации, заверив в готовности сил и в дальнейшем выполнять боевые задачи с территории США.

Хотя соображения оперативной безопасности не позволяли нам подтверждать перемещение наших средств и сил в режиме реального времени, мы можем подтвердить, что все американские бомбардировщики, дислоцированные на авиабазе RAF Fairford, были возвращены на свои базы в Соединенных Штатах,

– сообщил представитель Пентагона.

Какова роль Ирана?

Выводу бомбардировщиков предшествовала спецоперация британских правоохранительных органов. В ходе нее были задержаны несколько подозреваемых в подготовке атаки на военную базу RAF Fairford. По данным американских чиновников, одно из подразделений Корпуса стражей Исламской революции завербовало граждан Великобритании для осуществления многоэтапного нападения с отвлекающим маневром.

Ситуация вызвала споры после того, как британские власти отпустили задержанных под залог на время расследования. Президент США Дональд Трамп критически отозвался о решении британских коллег, подчеркнув, что подозреваемые намеревались нанести серьезный ущерб объекту и их не следовало освобождать из-под стражи.

Напомним, что 27 сентября возле авиабазы США в Великобритании задержали пятерых мужчин. Их подозревают в подготовке террористического акта е по заказу иностранного государства. Британский премьер Энди Бернем заявил, что за инцидентом на американской авиабазе стоит Иран.