Компанії Kongsberg Defence & Aerospace та DevDroid оголосили про стратегічну співпрацю

Норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace та українська оборонно-технологічна компанія DevDroid підписали меморандум про взаєморозуміння під час Ukraine Recovery Conference 2026.

Це, як зазначають у DevDroid, відкриває шлях до масштабного довгострокового співробітництва для виробництва наявних та створення нових технологічних рішень у сфері дистанційно керованих роботизованих бойових систем.

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Що відомо про угоду?

CEO DevDroid Юрій Поріцький наголосив, що в Україні сьогодні фактично формуються підходи до майбутньої роботизованої війни. Розроблені технологічні рішення щодня проходять випробування в реальних бойових умовах.

Партнерство з Kongsberg Defence & Aerospace відкриває можливості для масштабування цього досвіду та створення нових роботизованих систем, здатних ефективно відповідати викликам сучасного поля бою

Разом ми працюватимемо над рішеннями, які посилюватимуть спроможності Сил оборони України та зміцнюватимуть безпеку наших партнерів,

– наголосив Поріцький.

Він також уточнив, що йдеться не лише про технологічний розвиток, а й про формування нової моделі міжнародної оборонної взаємодії, у межах якої українські розробки інтегруються у глобальну безпекову екосистему.

Зі свого боку представник норвезької компанії погодився з тим, що "темпи розвитку оборонних технологій в Україні сьогодні не мають аналогів".

Саме тому співпраця з українськими компаніями розглядається як важливий елемент формування майбутніх оборонних спроможностей.

Партнерство з DevDroid поєднує перевірені в бойових умовах рішення з багаторічною експертизою Kongsberg у створенні високотехнологічних оборонних систем і закладає основу для спільної розробки та виробництва роботизованих систем для України та міжнародних ринків.



Kongsberg Defence & Aerospace та DevDroid підписали меморандум про співпрацю / Фото, надане 24 Каналу

Загалом же, підписання меморандуму на полях Ukraine Recovery Conference підкреслює зростаючий інтерес міжнародних оборонних компаній до співпраці з українським оборонно-технологічним сектором і розвитку спільних рішень, спрямованих на зміцнення безпеки України та Європи.

Що варто знати про компанії, що підписали меморандум?

DevDroid – українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє системи для роботизованого ведення бою, які дозволяють дистанційно виконувати та координувати операції, зменшуючи ризики для особового складу й підвищуючи точність, автономність і безпеку.

Системи DevDroid можуть утримувати позиції, наступати, евакуйовувати, розвідувати та навіть виконувати диверсійні завдання.

Kongsberg Defence & Aerospace є одним із провідних оборонних виробників Європи та входить до складу норвезької групи Kongsberg. Компанія відома своїми рішеннями у сферах протиповітряної оборони, ракетних систем, космічних технологій і безпілотних систем.

Компанія є одним із ключових постачальників оборонних систем для країн НАТО та партнерів по всьому світу.