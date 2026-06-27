Це, як зазначають у DevDroid, відкриває шлях до масштабного довгострокового співробітництва для виробництва наявних та створення нових технологічних рішень у сфері дистанційно керованих роботизованих бойових систем.
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Що відомо про угоду?
CEO DevDroid Юрій Поріцький наголосив, що в Україні сьогодні фактично формуються підходи до майбутньої роботизованої війни. Розроблені технологічні рішення щодня проходять випробування в реальних бойових умовах.
Партнерство з Kongsberg Defence & Aerospace відкриває можливості для масштабування цього досвіду та створення нових роботизованих систем, здатних ефективно відповідати викликам сучасного поля боюУ нашому Telegram – лише оперативні новини Підписуйтеся, щоб дізнаватися їх першими
Разом ми працюватимемо над рішеннями, які посилюватимуть спроможності Сил оборони України та зміцнюватимуть безпеку наших партнерів,
– наголосив Поріцький.
Він також уточнив, що йдеться не лише про технологічний розвиток, а й про формування нової моделі міжнародної оборонної взаємодії, у межах якої українські розробки інтегруються у глобальну безпекову екосистему.
Зі свого боку представник норвезької компанії погодився з тим, що "темпи розвитку оборонних технологій в Україні сьогодні не мають аналогів".
Саме тому співпраця з українськими компаніями розглядається як важливий елемент формування майбутніх оборонних спроможностей.
Партнерство з DevDroid поєднує перевірені в бойових умовах рішення з багаторічною експертизою Kongsberg у створенні високотехнологічних оборонних систем і закладає основу для спільної розробки та виробництва роботизованих систем для України та міжнародних ринків.
Kongsberg Defence & Aerospace та DevDroid підписали меморандум про співпрацю / Фото, надане 24 Каналу
Загалом же, підписання меморандуму на полях Ukraine Recovery Conference підкреслює зростаючий інтерес міжнародних оборонних компаній до співпраці з українським оборонно-технологічним сектором і розвитку спільних рішень, спрямованих на зміцнення безпеки України та Європи.
Що варто знати про компанії, що підписали меморандум?
DevDroid – українська оборонно-технологічна компанія, що розробляє системи для роботизованого ведення бою, які дозволяють дистанційно виконувати та координувати операції, зменшуючи ризики для особового складу й підвищуючи точність, автономність і безпеку.
Системи DevDroid можуть утримувати позиції, наступати, евакуйовувати, розвідувати та навіть виконувати диверсійні завдання.
Kongsberg Defence & Aerospace є одним із провідних оборонних виробників Європи та входить до складу норвезької групи Kongsberg. Компанія відома своїми рішеннями у сферах протиповітряної оборони, ракетних систем, космічних технологій і безпілотних систем.
Компанія є одним із ключових постачальників оборонних систем для країн НАТО та партнерів по всьому світу.