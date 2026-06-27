Как отмечают в DevDroid, это открывает путь к масштабному долгосрочному сотрудничеству в области производства существующих и создания новых технологических решений в сфере дистанционно управляемых роботизированных боевых систем.

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Что известно о сделке?

Генеральный директор DevDroid Юрий Порицкий подчеркнул, что в Украине сегодня фактически формируются подходы к будущей роботизированной войне. Разработанные технологические решения ежедневно проходят испытания в реальных боевых условиях.

Партнерство с Kongsberg Defence & Aerospace открывает возможности для масштабирования этого опыта и создания новых роботизированных систем, способных эффективно отвечать на вызовы современного поля боя

Вместе мы будем работать над решениями, которые будут усиливать потенциал Сил обороны Украины и укреплять безопасность наших партнеров,

– подчеркнул Порицкий.

Он также уточнил, что речь идет не только о технологическом развитии, но и о формировании новой модели международного оборонного взаимодействия, в рамках которой украинские разработки интегрируются в глобальную экосистему безопасности.

Со своей стороны представитель норвежской компании согласился с тем, что "темпы развития оборонных технологий в Украине сегодня не имеют аналогов".

Именно поэтому сотрудничество с украинскими компаниями рассматривается как важный элемент формирования будущего оборонного потенциала.

Партнерство с DevDroid объединяет проверенные в боевых условиях решения с многолетним опытом Kongsberg в создании высокотехнологичных оборонных систем и закладывает основу для совместной разработки и производства роботизированных систем для Украины и международных рынков.



Kongsberg Defence & Aerospace и DevDroid подписали меморандум о сотрудничестве / Фото предоставлено 24 Каналу

В целом же подписание меморандума в рамках Ukraine Recovery Conference подчеркивает растущий интерес международных оборонных компаний к сотрудничеству с украинским оборонно-технологическим сектором и развитию совместных решений, направленных на укрепление безопасности Украины и Европы.

Что стоит знать о компаниях, подписавших меморандум?

DevDroid – украинская оборонно-технологическая компания, разрабатывающая системы для роботизированного ведения боя, которые позволяют дистанционно выполнять и координировать операции, снижая риски для личного состава и повышая точность, автономность и безопасность.

Системы DevDroid могут удерживать позиции, наступать, эвакуировать, вести разведку и даже выполнять диверсионные задачи.

Kongsberg Defence & Aerospace является одним из ведущих оборонных производителей Европы и входит в состав норвежской группы Kongsberg. Компания известна своими решениями в сферах противовоздушной обороны, ракетных систем, космических технологий и беспилотных систем.

Компания является одним из ключевых поставщиков оборонных систем для стран НАТО и партнеров по всему миру.