Південна Корея випробувала першу гіперзвукову зброю власної розробки, – AP

Південна Корея провела льотні випробування першої гіперзвукової зброї вітчизняного виробництва. Цей запуск наблизив Сеул до створення новітніх систем для обходу протиповітряної оборони.

Як повідомляє AP, під час тестування зброя відокремилася від ракети-носія на запланованій висоті. Після цього бойова частина знизилась, маневрувала як вертикально, так і горизонтально, та зрештою уразила випробувальну ціль.

Випробування корейської зброї

Нова корейська розробка здатна розганятись щонайменше у п'ять разів швидше за швидкість звуку та уникати систем ПРО. Зазначається, що у перспективі зброя зможе уражати ключові цілі в "театрі військових дій на Корейському півострові".

На запуску був присутній президент Південної Кореї Лі Чже Мьон. За його словами, створення цієї системи може змінити правила гри у сфері зброї.

Окрім спостереження за випробуванням гіперзвукової зброї, Лі Чже Мьон оглянув найпотужнішу балістичну ракету країни Hyunmoo-5. Він наголосив, що Південна Корея має забезпечити свою безпеку власними силами.

Загострення протистояння на Корейському півострові

Тестування відбулося на тлі зростання напруженості у регіоні. Північна Корея також активізувала випробування зброї, адже її лідер Кім Чен Ин розширює військову ядерну програму та займає дедалі жорсткішу позицію щодо Сеула.

Як уже повідомлялося, 3 жовтня КНДР випробувала гіперзвукову ракету середньої дальності. Вона уразила ціль на відстані тисячі кілометрів. А Кім Чен Ин заявив, що країна й надалі посилюватиме свій ядерний потенціал.