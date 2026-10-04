Як повідомляють видання Bloomberg та Reuters із посиланням на Центральне інформаційне агентство Кореї, запуск відбувся на світанку 3 жовтня у бік вод біля східного узбережжя Північної Кореї. Снаряд полетів у північно-східному напрямку та точно вразив задану умовну мішень.

Північнокорейські державні масмедіа опублікували фотографії з випробувань, де поруч із главою держави за командним монітором траєкторії польоту перебувала його дочка Чжу Е.

Позиція Пхеньяна та реакція Сеула

Під час випробувань Кім Чен Ин підкреслив необхідність регулярної демонстрації ворогам смертоносності стратегічного озброєння КНДР.

Пхеньян має неодноразово демонструвати ворожим силам надійність і смертоносність своєї стратегічної наступальної зброї",

– висловився північнокорейський лідер.

У відповідь на ці дії південнокорейські військові посилили бойову готовність і розпочали спільний зі США аналіз характеристик випущеної ракети.

Окрім того, Адміністрація національної безпеки президента Південної Кореї скликала термінову нараду та закликала Пхеньян припинити провокації, що порушують резолюції Ради Безпеки ООН.

Чергові випробування зброї відбулися на тлі суттєвого загострення ситуації на Корейському півострові.

Напруженість у регіоні зросла після нещодавнього вибуху міни в демілітаризованій зоні, внаслідок якого отримали поранення південнокорейські військовослужбовці.

До речі, це стало каталізатором початку масштабних мітингів у Сеулі. Учасники акцій звинуватили главу держави Лі Чжемьона в корупції, послабленні національної безпеки, руйнуванні правової системи та таємних зв'язках з КНДР.