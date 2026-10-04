Как сообщают издания Bloomberg и Reuters со ссылкой на Центральное информационное агентство Кореи, запуск состоялся на рассвете 3 октября в сторону вод у восточного побережья Северной Кореи. Снаряд полетел в северо-восточном направлении и точно поразил заданную условную цель.

Северокорейские государственные СМИ опубликовали фотографии с испытаний, на которых рядом с главой государства за командным монитором траектории полета находилась его дочь Чжу Э.

Позиция Пхеньяна и реакция Сеула

Во время испытаний Ким Чен Ын подчеркнул необходимость регулярной демонстрации врагам смертоносности стратегического вооружения КНДР.

"Пхеньян должен неоднократно демонстрировать вражеским силам надежность и смертоносность своего стратегического наступательного оружия",

– заявил северокорейский лидер.

В ответ на эти действия южнокорейские военные повысили боевую готовность и приступили к совместному с США анализу характеристик запущенной ракеты.

Кроме того, Администрация национальной безопасности президента Южной Кореи созвала экстренное совещание и призвала Пхеньян прекратить провокации, нарушающие резолюции Рады Безопасности ООН.

Очередные испытания оружия состоялись на фоне существенного обострения ситуации на Корейском полуострове.

Напряженность в регионе возросла после недавнего взрыва мины в демилитаризованной зоне, в результате которого получили ранения южнокорейские военнослужащие.

Кстати, это стало катализатором начала массовых митингов в Сеуле. Участники акций обвинили главу государства Ли Чжэмьона в коррупции, ослаблении национальной безопасности, разрушении правовой системы и тайных связях с КНДР.