Як повідомляє AP, під час тестування зброя відокремилася від ракети-носія на запланованій висоті. Після цього бойова частина знизилась, маневрувала як вертикально, так і горизонтально, та зрештою уразила випробувальну ціль.

Випробування корейської зброї

Нова корейська розробка здатна розганятись щонайменше у п'ять разів швидше за швидкість звуку та уникати систем ПРО. Зазначається, що у перспективі зброя зможе уражати ключові цілі в "театрі військових дій на Корейському півострові".

На запуску був присутній президент Південної Кореї Лі Чже Мьон. За його словами, створення цієї системи може змінити правила гри у сфері зброї.

Окрім спостереження за випробуванням гіперзвукової зброї, Лі Чже Мьон оглянув найпотужнішу балістичну ракету країни Hyunmoo-5. Він наголосив, що Південна Корея має забезпечити свою безпеку власними силами.

Загострення протистояння на Корейському півострові

Тестування відбулося на тлі зростання напруженості у регіоні. Північна Корея також активізувала випробування зброї, адже її лідер Кім Чен Ин розширює військову ядерну програму та займає дедалі жорсткішу позицію щодо Сеула.

Як уже повідомлялося, 3 жовтня КНДР випробувала гіперзвукову ракету середньої дальності. Вона уразила ціль на відстані тисячі кілометрів. А Кім Чен Ин заявив, що країна й надалі посилюватиме свій ядерний потенціал.