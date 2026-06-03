Дрони дісталися Кронштадта: що відомо про ракетний корвет "Бойкий", який опинився під ударом

Українські Сили безпілотних систем заявили про ураження російського корвета "Бойкий" у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга. Удар було завдано по кораблю під час його перебування на ремонті.

"Бойкий" є носієм керованого ракетного озброєння, що робить його однією з найцінніших одиниць Балтійського флоту Росії. Про це Про нього детально розповідають на Центральному воєнно-морському порталі.

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Що відомо про корвет?

"Бойкий" є корветом проєкту 20380 і належить до числа найновіших надводних бойових кораблів російського Балтійського флоту. Корабель заклали на "Північній верфі" у Санкт-Петербурзі у 2005 році, на воду спустили у 2011 році, а до складу Військово-морського флоту Росії він увійшов у 2013 році.

Корвет має повну водотоннажність близько 2250 тонн та оснащений комплексом керованого ракетного озброєння. Основним ударним засобом корабля є протикорабельні ракети Х-35 комплексу "Уран". Також він несе зенітний ракетний комплекс "Редут", артилерійське озброєння, протичовнові торпеди та вертоліт Ка-27.

За роки служби "Бойкий" неодноразово здійснював походи в Атлантику та Середземне море, брав участь у військових навчаннях і патрулюванні поблизу кордонів країн НАТО.

Останнім часом корабель привертав увагу через участь у супроводі російських суден, які західні країни пов'язують із так званим "тіньовим флотом" для експорту нафти в обхід санкцій.

Попри те, що корабель перебував на ремонті, його ураження може мати серйозне військове значення. Сучасні корвети проєкту 20380 оснащені дорогими радіолокаційними комплексами, системами управління вогнем, засобами радіоелектронної боротьби та ракетним озброєнням. Навіть часткове пошкодження таких систем може вимагати тривалого ремонту та значних фінансових витрат.

Крім того, сама атака демонструє можливість українських безпілотників досягати цілей на відстані понад тисячу кілометрів від державного кордону.

Що відомо про атаку по "Бойкому"?

Уранці 3 червня українські безпілотники атакували російську військово-морську інфраструктуру у Кронштадті, що розташований неподалік Санкт-Петербурга. Однією з цілей операції став корвет "Бойкий" – бойовий корабель Балтійського флоту Росії.

Про успішне ураження повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт "Мадяр" Бровді. За його словами, о 06:35 ударні безпілотники вразили та підпалили корабель, який перебував у сухому доці імені Велещинського на території Кронштадтського морського заводу.

Українські військові також повідомили про удари по місцях базування кораблів у Кронштадті та інших військових об'єктах Росії в межах масштабної нічної операції. За даними Генерального штабу ЗСУ, серед цілей були об'єкти військової та логістичної інфраструктури, а також портові потужності у районі Санкт-Петербурга.