"Бойкий" является носителем управляемого ракетного вооружения, что делает его одной из самых ценных единиц Балтийского флота России. Об этом о нем подробно рассказывают на Центральном военно-морском портале.

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Что известно о корвете?

"Бойкий" является корветом проекта 20380 и относится к числу новейших надводных боевых кораблей российского Балтийского флота. Корабль заложили на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге в 2005 году, на воду спустили в 2011 году, а в состав Военно-морского флота России он вошел в 2013 году.

Корвет имеет полное водоизмещение около 2250 тонн и оснащен комплексом управляемого ракетного вооружения. Основным ударным средством корабля являются противокорабельные ракеты Х-35 комплекса "Уран". Также он несет зенитный ракетный комплекс "Редут", артиллерийское вооружение, противолодочные торпеды и вертолет Ка-27.

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За годы службы "Бойкий" неоднократно совершал походы в Атлантику и Средиземное море, участвовал в военных учениях и патрулировании вблизи границ стран НАТО.

В последнее время корабль привлекал внимание из-за участия в сопровождении российских судов, которые западные страны связывают с так называемым "теневым флотом" для экспорта нефти в обход санкций.

Несмотря на то, что корабль находился на ремонте, его поражение может иметь серьезное военное значение. Современные корветы проекта 20380 оснащены дорогими радиолокационными комплексами, системами управления огнем, средствами радиоэлектронной борьбы и ракетным вооружением. Даже частичное повреждение таких систем может потребовать длительного ремонта и значительных финансовых затрат.

Кроме того, сама атака демонстрирует возможность украинских беспилотников достигать целей на расстоянии более тысячи километров от государственной границы.

Что известно об атаке по "Бойкому"?

Утром 3 июня украинские беспилотники атаковали российскую военно-морскую инфраструктуру в Кронштадте, который расположен недалеко от Санкт-Петербурга. Одной из целей операции стал корвет "Бойкий" – боевой корабль Балтийского флота России.

Об успешном поражении сообщил командующий Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины Роберт "Мадьяр" Бровди. По его словам, в 06:35 ударные беспилотники поразили и подожгли корабль, который находился в сухом доке имени Велещинского на территории Кронштадтского морского завода.

Украинские военные также сообщили об ударах по местам базирования кораблей в Кронштадте и других военных объектах России в рамках масштабной ночной операции. По данным Генерального штаба ВСУ, среди целей были объекты военной и логистической инфраструктуры, а также портовые мощности в районе Санкт-Петербурга.