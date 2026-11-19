Військово-технологічний сектор України перейшов до практичного тестування зброї спрямованої енергії проти повітряних атак ворога на столицю. У небі над Києвом розгорнуто першу вітчизняну антидронову систему з променем високої інтенсивності.

На початку листопада приватна оборонна компанія Carmine Sky поставила на бойове чергування в Києві лазерну установку "Блиск", призначену для перехоплення ударних дронів. Про це розповів представник компанії Олександр виданню BBC News Україна. Система розгорнута для посилення захисту критичної інфраструктури від постійних хвиль баражуючих боєприпасів.

За словами розробників, потужність бойового лазера становить 4 кВт. Заявлена дальність ураження повітряних цілей сягає до 1000 метрів.

Технічні розрахунки вказують, що для пропалювання корпусу та критичних вузлів компактного FPV-дрона вистачає часток секунди, тоді як на руйнування фюзеляжу масивнішого ударного БпЛА типу Shahed-136/"Герань" потрібно кілька секунд безперервного фокусування променя.

Фізичні обмеження та фактори бойової роботи

Попри високу швидкість реагування, за перші дні чергування установка не знищила жодної цілі. В компанії прямо визнають головну вразливість систем спрямованої енергії: у листопаді в Київській області спостерігалася затяжна туманна та хмарна погода.

Вологе середовище, краплі води та завислі частки в повітрі заломлюють і розсіюють лазерне випромінювання, різко знижуючи ефективну щільність світлового потоку на дистанції.

Розробники підкреслюють, що комплекс "Блиск" є окремою розробкою і не має прямого стосунку до українського лазерного проєкту "Тризуб", про який повідомлялося у 2024 році.

За інформацією компанії Celebra Tech, комплекс "Тризуб" орієнтований на збиття розвідувальних безпілотників на дистанції до 1500 метрів, а для FPV-дронів його зона гарантованого ураження становить 800–900 метрів.

Приватна ППО під крилом Повітряних сил

Компанія Carmine Sky отримала офіційний дозвіл на розгортання власних формувань ППО в січні 2026 року. Її мобільні групи прикривають промислові, логістичні та енергетичні об'єкти в семи областях України, при цьому небо над Києвом та низкою інших міст підрозділи обороняють безоплатно. Раніше, у квітні, компанія впровадила стаціонарні вежі з дистанційно керованими кулеметними модулями Sky Sentinel.

Лазерні технології розглядаються як економічно вигідна заміна стрілецькому та ракетному озброєнню. На відміну від кулеметних веж, лазерний постріл коштує копійки, не потребує дефіцитного боєкомплекту та виключає загрозу падіння уламків зенітних снарядів на житлові квартали.

Усі недержавні розрахунки діють під безпосереднім оперативним контролем Командування Повітряних сил ЗСУ в межах спільного проєкту Міноборони, до якого долучилися близько сотні підприємств.

Світовий контекст розробок лазерної та електромагнітної зброї

Створення систем спрямованої енергії є глобальним трендом на тлі насичення фронту дешевими безпілотниками. Зокрема, на початку листопада стало відомо, що китайські військові протестували систему Guangjian на рідкоземельних волокнах, яка утримує безперервний промінь пів години завдяки парафіновому охолодженню.

Паралельно турецька Aselsan продемонструвала мікрохвильовий комплекс EJDERHA для глушіння електроніки роїв БпЛА. Водночас виявлення таких малорозмірних загроз в Україні підтримується мережею РЛС, для чого раніше організували ремонт радарів SKYctrl.

Поява установки "Блиск" на чергуванні в Києві свідчить про перехід лазерної зброї з полігонів у фазу реального бойового тестування. Попри суворі обмеження через осінньо-зимову погоду, розвиток лінійки лазерів у складі ешелонованої оборони здатен знизити витрату дорогих зенітних ракет на баражуючі боєприпаси супротивника.